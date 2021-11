Áll a bál a Vígszínházban: Rudolf Péter cáfolta a vádakat, hogy nem törődnek a koronavírus-veszéllyel

Wunderlich József szerint nincs jó válasz a kialakult helyzetre, az igazgató azonban teljesen másként látja ezt.

Szerdán késő este a Junior Prima-díjas színész-énekes, a 2015 óta a Vígszínház társulatát erősítő – most a többi közt A padlásban és a Bella Figurában is játszó – Wunderlich József a Facebook-oldalán közzétett egy bejegyzést, amelyben azt állította: munkáltatóját nem igazán érdekli a mindennapokat már több mint másféle meghatározó koronavírus-járvány, hiszen az alapvető óvintézkedéseket sem hozták meg a színészek védelmében.

Az azóta már nem elérhető posztban a színész a következő állításokat tette:

- Többen kérték, hogy ha legalább hetente teszteljék a színészeket, illetve dolgozókat – köztük idős embereket. Erre Wunderlich posztja szerint egyszerű választ kapott: „folyik el a lé.”

- Azt is kérte, hogy a karanténból frissen szabadulva ne kelljen Halász Judittal egy színpadon játszania, hiszen maszk nélkül ezzel veszélynek teszi ki őt, főleg, hogy a felesége, illetve a gyerekei is pozitív tesztet adtak. A választ úgy foglalta össze: letelt a tíz nap, nincs kontaktkutatás, így ha nincsenek tünetei, jogilag ez rendben van, hiszen már nem számít fertőzőnek.

- Próbálták meggyőzni a színházat, hogy maszkban játszhassanak, ezzel is óvva a veszélyeztetett kollégákat. A válasz: „nem lehet, mást jelentene, elviszi a néző figyelmét, mit mondunk a nézőnek.”

- A színház a társulat tagja szerint hónapok óta ellenőrizetlenül fogadja a „külsős” szereplőket, akiknél sem hőmérés, sem valódi maszkhasználat nem történt, sőt az sem volt ellenőrizhető, hogy valaki a rossz egészségi állapota ellenére is bemegy-e. A színész szerint ennek az oka, hogy ha túl sok zenész, vagy táncos esik ki egyszerre, akkor bukják a nagy zenés előadások bevételeit.

- A takarásokban nincsenek érintésmentes, vagy legalább érintéssel működő kézfertőtlenítők.

Rudolf Péter csütörtökön reagált a fenti vádakra.

A HVG érte el Rudolf Pétert, a színház igazgatóját, aki tételesen cáfolta a színész állításait. A vezető arról beszélt, hogy a 97 százalékos átoltottsággal rendelkező Vígszínház – a maradék három százalékot személyesen próbálják meggyőzni – a járvány teljes időtartama alatt az állami protokoll szerint járt el, sőt túl is teljesítették azt, hiszen már akkor kötelezővé tették a maszkviselést, mikor az még csak ajánlott volt, de a lázmérést is az elsők közt rendszeresítették.

Szerint nem igaz, hogy a külsősök mindenféle ellenőrzés nélkül vannak jelen, december 15-éig pedig a védettségi igazolványukat is be kell mutatni, hiszen enélkül nem folytatják velük a közös munkát. A magukon tüneteket észlelőknek a Vígszínház mindemellett a tesztjét is fizeti, kézfertőtlenítőket is elhelyeztek, heti többször fertőtlenítenek, valamint kérték, hogy a színészek és dolgozók csak tünetmentesen vegyék fel a munkát.

