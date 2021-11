Gattyán épp csak bejelentette indulási szándékát, a Momentum máris beléállt

A Blikk.hu Donáth Annát, a Momentum elnökét kérdezte az ellenzéki összefogás jelenlegi állásáról.

Fotó: Facebook

...meg kell érteni, hogy most először fordul elő, hogy egy sikeres előválasztás után hat ellenzéki pártnak és a civileknek közös kampányt kell szervezniük. Túl vagyunk két sikeres pártelnöki találkozón, zajlik a programalkotás, és megalakult a közös kampány lebonyolításáért felelős kampánytanács, amely elkezdte a munkát. Ezek nem látványos, de annál fontosabb eredmények. Közben a Jobbik harcot indított a magas benzinárak ellen, sikeres összellenzéki tüntetést szerveztünk Mátészalkán, ami után a kormány befagyasztotta az üzemanyagárat.

A kérdésre, hogy tartanak-e Gattyán György hirtelen bejelentett szándékáról, mely szerint indulni kíván a jövőéi választásokon, így reagált:

Aki az előválasztás után jelentkezik be az indulásra, az csak a Fidesz érdekeit képviselheti. Kamupártok eddig is voltak, ezután is lesznek. Nem velük foglalkozunk, hanem az egységes ellenzék győzelmével.