A Fidesz petícióját több mint kétezerszer töltötte ki kamu adatokkal a Nerbot – Az egykori fideszes videós szerint "ez még a nemzeti konzultációénál is trágyább"

Youtube csatornáján több élő közvetítést is elindított Tomanovics Gergely csütörtök este, arról, hogy az általa írt algoritmus hogyan tölti ki tömegesen a Fidesz STOP Gyurcsány! STOP Márki-Zay! petícióját – írja a 444.hu.



Fotó (illusztráció): Pixabay

A végén 2300 fölött járt már a kitöltött petíciók száma.

Nyáron a kormány konzultációs oldalára is ráállította már a Nerbotot, mivel azon még a legegyszerűbb védelem sem működött.

Most azt írta, a Fidesz petíciós oldala

„még a nemzeti konzultációénál is trágyább: nem csap a CAPTCHA-t nem sikerült beállítani még most sem, de ez már az e-mailcím valódiságát se ellenőrzi, úgyhogy teljesen komolytalan az egész, a Fidesz által közölt kitöltésszámot is ennyire vehetjük majd komolyan – a NERbot célja, hogy erre rávilágítson„.