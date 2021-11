Megvan az új szupervariáns neve, aggódik a WHO – Ezt kell tudni a 32 mutációt tartalmazó új szupermutánsról – Módosítani kell a Pfizer-BioNTech oltóanyagot?

A WHO máris elnevezte a koronavírus új dél-afrikai szupervariánsát. A Pfizer szóvivője azt mondta a most már Omicron nevet viselő variánsról, hogy egyértelműen különbözik az eddigiektől, és szétterjedése akár azzal is járhat, hogy módosítani kell a Pfizer-BioNTech oltóanyagot. Kutatói körökben nagy aggodalom övezi, és a világ minden táján hatalmas lendülettel vizsgálják az új szupermutánst.

Az Omicron (omikron) nevet adta az Egészségügyi Világszervezet (WHO) a koronavírus új, Dél-Afrikában beazonosított szupervariánsának – írja a 24.hu. A variáns eddig a B.1.1.529 számon szerepelt.

Az omikron a görög ábécé tizenötödik betűje.

A tájékoztatás szerint

a változat nagyszámú mutációt tartalmaz, amelyek közül néhány aggodalomra ad okot.

A WHO szerint az előzetes adatok arra utalnak, hogy ezzel a koronavírus változattal megnövekszik az újrafertőződés kockázata és úgy tűnik, hogy Dél-Afrika szinte minden tartományában növekszik e változat eseteinek száma.

A helyzet fokozódása miatt a WHO azt kéri a tagországoktól, hogy helyezzen nagyobb hangsúlyt a megfigyelésre a most keringő SARS-CoV-2 változatok jobb megértése érdekében, és a megfigyeléseket tegyék elérhetővé egy nyilvános adatbázisban, és amennyiben van rá lehetőség, helyi szinten vizsgálják a variánsok viselkedését.

A Pfizer szóvivője azt mondta a most már Omicron nevet viselő variánsról, hogy egyértelműen különbözik az eddigiektől, és

szétterjedése akár azzal is járhat, hogy módosítani kell a Pfizer-BioNTech oltóanyagot.

A laboratóriumi vizsgálatok adatai legkésőbb két hét múlva várhatók.

A laboratóriumi vizsgálat fényt fog deríteni arra, hogy a dél-afrikai régióban terjedésnek indult, rendkívül sokszínű mutálódásra képes B.1.1.529 variáns mennyire ellenálló a Pfizerrel közösen fejlesztett vakcinával szemben – közölte a német biotech cég.

Fotó: Pixabay cco

Ezt kell tudni a covid új szupermutánsáról

A koronavírus fertőzőbb, delta variánsa és delta plusz variánsa már Magyarországon is megjelent; most pedig egy 32 mutációt tartalmazó új szupervariánst azonosítottak Dél-Afrikában – írja a Portfolio. Az új szupermutáns máris dominánssá vált az afrikai országban egyes helyeken: van olyan régió, ahol az új esetek 90 százalékát okozta szerdán.

Egyelőre nem tudni, hogy ragályosabb vagy halálosabb-e az új vírus, de több aggodalomra okot adó jelet azonosítottak már.

Kemenesi Gábor virológus szerint valóban nem túlzás szupermutánsnak hívni a nemrégiben felfedezett új, Dél-Afrikában terjedő koronavírus-variánst, extrém sok mutációt azonosítottak ugyanis benne. Ugyanakkor szerinte korai aggódni miatta, egyelőre úgy tűnik, igen hatékonyan terjed és igen, képes lehet uralni a járvány folytatását, de ez még mindig csak feltételezés – idézi a virológust a 24.hu.

Ezért befolyásolhatja az új variáns a vakcinák hatásosságát

Kemenesi Gábor a lapnak nyilatkozva elmondta, hogy egy valóban különleges variációról van szó, a „32 mutáció” egyrészt extrém sok, másrészt mind a tüskefehérjét érinti.

Ez pedig azért rossz hír, mert a tüskefehérje elsődleges fontosságú a vírus terjedése és működése szempontjából: befolyásolja többek között a vakcinák hatásosságát, a szervezet immunválaszát, a vírus megtapadását a sejteken, és még hosszan sorolhatnánk.

Számos mutáció, ami most a variánsban benne van, eddig elszórva jelent meg egy-egy változaton, most viszont egyetlen típusban egyesülnek.

Egyes szakértői vélemények már arról szólnak, hogy a Dél-Afrikában terjedő új szupervariáns akár 30 százalékra is csökkentheti a vakcinák hatékonyságát

- számolt be a brit iNews. Ezt a megállapítást ugyanakkor érdemes kellő távolságtartással kezelni, egyelőre ugyanis nem állnak rendelkezésre erre vonatkozó, kellően széleskörű kutatások.

Aggódnak a kutatók az új szupervariáns miatt

Kutatói körökben nagy aggodalom övezi, és a világ minden táján hatalmas lendülettel vizsgálják.

A B.1.1.529 nevű szupervariáns a vizsgálati eredmények szerint olyan sok mutációt hordoz, hogy az már a kutatókat is komoly aggodalommal tölti el. A B.1.1.529 elnevezésű koronavírus-variáns tüskefehérjéjén ugyanis 32 mutációt azonosítottak, a vírus ezen része felelős az egészséges sejtekbe való bejutásért, és a vakcinák is éppen a vírus tüskefehérjéjét célozzák meg. Így tehát lehet, hogy egyrészt a variáns megkerüli az oltásokkal kialakított védelmet, vagy súlyosabb betegséget okozhat.

Forrás: Portfolio, 24.hu

Címlapkép: Pixabay cco