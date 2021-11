Csehországban és Németországban is találtak gyanús eseteket, az egészségügyi hatóságok az új szupervariánsra, az omikron névre keresztelt koronavírus-mutációra gyanakodnak – írta meg szombaton a Porttfolio.

Csehországban ma délelőtt közölte a közegészségügyi hatóság, hogy gyanús esetet találtak, és az omikronnak keresztelt szupervariáns jelenlétére gyanakodnak. Egyelőre viszont még nem bizonyosodott be a variáns jelenléte, ehhez újabb tesztre lesz szükség.

Európában nemcsak Csehországból, de Németországból is érkeztek aggasztó hírek: az egyik hesseni tartományi miniszter kijelentette, hogy

nagyon valószínű, hogy az omikron már megjelent Németországban.

Több tucat dél-afrikai variánssal megfertőződött utas érkezhetett pénteken Hollandiába

Több tucat, koronavírussal fertőzött személy érkezhetett az amszterdami Schiphol nemzetközi repülőtérre Dél-Afrikából a KLM holland légitársaság két járatán – közölték pénteken este a holland egészségügyi hatóságok.

A tájékoztatás szerint most minden pozitívnak tesztelt utast további szűrővizsgálatnak vetnek alá, hogy kiderítsék vannak-e közöttük olyanok, akik a koronavírus új, omikronnak elnevezett dél-afrikai variánsával fertőződtek meg.

Mintegy hatszáz légiutas érkezett pénteken két KLM-járat fedélzetén Dél-Afrikából. A holland kormány péntek reggel függesztette fel a járatokat a járványügyi szempontból kockázatosnak ítélt térséggel, ugyanakkor a már úton lévő repülőgépeket fogadták, az utasokat pedig megérkezésükkor szűrővizsgálatnak vetették alá és karanténba helyezték.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) pénteken aggasztónak minősítette a nagyszámú mutációval rendelkező omikron vírusvariánst. A WHO szerint az előzetes bizonyítékok alapján az újrafertőződés fokozott kockázata áll fenn ennél a variánsnál a többi, szintén aggodalomra okot adó variánshoz képest – írja az MTI.

Az omikron variáns azért tűnik aggasztónak, mert 32 mutáció is található a tüskefehérjén, a vakcinák pedig a vírusnak épp ezt a részét célozzák. Amennyiben a cseh vagy német esetekről is beigazolódnak, hogy szupervariánsról van szó, az azt jelenti, hogy már a mi régiónkban is megjelent az új szupervarians.

Arról, hogy mit kell tudni a covid új szupermutánsáról, korábbi cikkünkben számoltunk be részletesen.

Forrás: Portfolio.hu, 24.hu