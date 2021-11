Orbán videóban buzdítja a szülőket a kisgyerekek oltására

Orbán Viktor pénteken jelentette be, hogy december 20. után zöld utat kap az 5-11 éves korosztály oltása is. Az első kampányvideó szombaton érkezett meg, amit a miniszterelnök közösségi oldalán osztott meg.

Orbán Viktor a pénteki rádióinterjúban a gyermekek oltásával kapcsolatban elmondta, számítottak rá, hogy a világ nemzetközi tudóstársadalma kinyilatkoztatja a véleményét. Hozzátette, ez egy nagyon fiatal vírus, keveset kísérleteztek rajta. Elmondta azt is, hogy tudományos körültekintésről van szó, szemben azzal, amit az oltásellenesek mondanak.

Most jutott el oda a világ, hogy azt meri mondani egy nagy gyógyszergyártó cég, hogy oltassák be a gyerekeiket. Mi szereztünk kétmillió vakcinát, az első vakcina december 20-án érkezik. Azt tanácsolom a szülőknek, oltassák be a gyermekeiket