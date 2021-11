Brutális idő jön jövő héten! Havazás, eső, havas eső is lesz

Hideg idő és többször havazás is várható a jövő héten. Hajnalonként néhol akár mínusz 10 Celsius-fokot is mérhetnek, illetve napközben is alig fagypont felett alakul a hőmérséklet – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből, amelyet vasárnap juttattak el az MTI-hez.

Fotó: MTI/Vajda János

Hétfő

Hétfőn várható több-kevesebb napsütés, legtovább északkeleten marad borult az ég. Néhol fordulhat elő havaseső-zápor, hózápor, Borsod északi felében tartós havazás is lehet, és akár néhány centiméteres tapadó hóréteg is kialakulhat. Nagy területen megerősödik a szél is. A leghidegebb órákban többnyire mínusz 1 és plusz 5, napközben plusz 2 és 7 fok között alakul a hőmérséklet.

Kedd

Kedden reggelre foltokban köd képződhet, majd több-kevesebb napsütés valószínű. A nap első felében nem valószínű csapadék, de később északon, északkeleten elsősorban hó, míg délnyugat felé haladva már inkább havas eső, eső várható. Több helyen élénk, erős, az északi hegyvidéki területeken akár viharos lehet a szél. Hajnalban általában mínusz 6 és plusz 1 fok között alakul a hőmérséklet, de a szélvédett fagyzugokban akár mínusz 10 fokig is hűlhet a levegő. Délután 3-7 fokig emelkedik a hőmérséklet.

Szerda

Szerdára virradóra is várható kisebb havazás, havas eső, eső. Napközben eleinte többnyire erősen felhős vagy borult ég lesz a jellemző, délelőtt még eső is lehet, de azután több órára kisüt a nap. Nagy területen megélénkül, megerősödik a szél is. A leghidegebb órákban általában 0, plusz 5 fok között, de a kevésbé felhős és szeles északkeleti határvidéken ennél pár fokkal hűvösebb is lehet. Délután 5-12 fok várható, északkeleten az alacsonyabb, délnyugaton a magasabb értékekkel.

Csütörtök

Csütörtökön egyre többfelé várható csapadék, kezdetben jellemzően eső lesz, majd a nap második felében elsősorban a hegyekben havas eső, havazás valószínű. A legalacsonyabb hőmérséklet 0 és plusz 7, a legmagasabb hőmérséklet 5 és 11 fok között alakul.

Péntek

Pénteken túlnyomóan borult lesz az ég. Délen, délkeleten az eső mellett esetleg rövidebb időre havas esőbe, hóba is átválthat a csapadék. Ezt követően néhol lehetnek hózáporok. Többfelé lesz erős a szél. A minimumhőmérséklet 0 és plusz 7, a maximumhőmérséklet plusz 2 és 7 fok között várható.

Szombat

Szombaton napos idő valószínű, érdemi csapadék nélkül. Hajnalra általában mínusz 10 és 0 fok közé hűl le a levegő, a délutáni órákban plusz 2-6 fokot mérhetnek.

Vasárnap

Vasárnap túlnyomóan erősen felhős vagy borult lesz az ég, eső, havas eső, hó egyaránt előfordulhat. A leghidegebb órákban mínusz 10 és plusz 1, napközben 0 és plusz 8 fok közötti értékek várhatók – olvasható az előrejelzésben.

Forrás: OMSZ