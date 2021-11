Havazással indul a hét, megjött a tél

Hétfőn a Dunántúlon kell havazásra és hóesésre számítani, de estére Borsod északi részén alakulhat ki tartós havazás. A hétfőről keddre virradó éjjelen akár -10 fok is lehet.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint hétfőn napközben az ország nagy részén szakadozottá válik a felhőtakaró, legalább rövid időre kisüt a nap, de az északkeleti, keleti megyékben estétől kezdődhet csak érdemi felhőzetcsökkenés. Az összefüggő csapadéktömb délelőttig az északkeleti határt is elhagyja, ugyanakkor a Dunántúlon a déli órákig számíthatunk havazásra, hózáporokra. Délután néhol fordulhat elő hózápor, záporeső, de Borsod északi felében tartós havazás is lehetséges. Az északnyugati, nyugati szelet nagy területen kísérhetik erős lökések, este kissé veszít erejéből a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 2 és 7 fok között várható. Késő estére általában -4 és +3 fok közé hűl le a levegő.

Fotó: Illusztráció/pixabay.com CCO

Hétfő este a keleti, északkeleti megyékben is nagyobb területen csökken a felhőzet, már lesznek derült tájak is. Valamivel több felhő az északi megyékben, illetve a délkeleti határnál lehet. Késő estig az északkeleti csücsökben még előfordulhat hózápor, majd ezt követően már nem várható csapadék. Foltokban köd, zúzmarás köd képződhet. Az északnyugati szél nagy területen lesz élénk. A hőmérséklet kedd hajnalban többnyire -6 és +1 fok között alakul, de a fagyzugokban -7, -10 fok is lehet.

Kedden a felhőátvonulások mellett több-kevesebb napsütés valószínű, majd délután északnyugat felől egyre nagyobb területen megnövekszik, megvastagszik a felhőzet. Reggelre foltokban köd képződhet. A nap első felében csapadék nem valószínű, majd kisebb mennyiségű melegfronti csapadék érkezik, északon, északkeleten elsősorban hó, míg délnyugat felé haladva már inkább havas eső, eső formájában. A nyugati, északnyugati szél egyre nagyobb területen délnyugatira fordul, több helyen élénk, erős, az északi hegyvidéki területeken akár viharos lökések is lesznek. Délután 3, 7 fok lesz a jellemző maximum hőmérséklet.

Forrás: met.hu