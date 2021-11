A házelnök beszélt az új német kormányprogramról, demokráciáról, a melegként ábrázolt Mikulásról és a média kereszténygyalázásáról is.

Kövér László a Hír Tv Bayer show című műsorában jelent meg. A Fidesz két alapítótagja a beszélgetést azzal kezdte, hogy egyetértett: a világ egyre gyorsabban rohan a vesztébe.

Bayer Zsolt felvetette, hogy a Fideszt akkor is megalapították volna-e, ha már akkor tudják, hogy 2021-ben a szabadságot majd az jelenti, hogy a norvég posta reklámjábanhomoszexuálisnak állítják be a Mikulást – szúrta ki a 24.hu. Erre a házelnök azt felelte, első felindulásukban valószínűleg azt mondták volna:

„akkor csinálja, akinek két mamája van, de ez ma már nem annyira mellbevágó, mint akkoriban lett volna.”

De végül arra jutott, hogy mindenképp megalapították volna a Fideszt, már csak azért is, hogy próbáljanak ellenállni a gonosznak.

Kövér László szerint az elhíresült norvég reklám kiváltja a katolikus egyház és minden jóérzésű keresztyén tiltakozását is, hiszen meggyalázták Szent Miklós emlékét. Szerinte

„ez a legocsmányabb kereszténygyalázás ami az utóbbi években persze már megszokottá válik, de ha úgy viselkedünk, mintha ez a mindennapok része lehetne, akkor persze az is lesz előbb-utóbb.”

Újabb témára áttérve Kövér elmondta: az internet valami, amit az ördög a destruktív, pusztító erők kezébe adott és amivel rombolják is az emberi kapcsolatokat. Felhívta a figyelmet, hogy az okoseszközökkel a gyerekeinket, unokáinkat is elszakítják tőlünk.

De szó esett az új német kormány programjáról is, amiről a fideszes házelnök azt mondta, amit abból ismer „az maga a horror”. Szerinte a német politikai elit most készül harmadszor katasztrófába rántani előbb Németországot, majd Európát, amit a saját, egyre rútabb képére készül formálni. Kövér László jelezte, nem biztos abban, hogy a német választók többsége ilyen kormányprogramot akart, viszont ezekre a pártokra szavaztak. Ennek kapcsán fel is hívta a figyelmet, hogy

„a demokrácia veszélyes üzem. Ki mit szakít, azt szagolja.”

Üzent is a magyar választóknak, hogy jó lesz vigyázni jövő áprilisban. A beszélgetés vége gyurcásnyozásba csapott át: Kövér szerint Gyurcsány 2006-ban egyértelműen ki akarta iktatni a Fideszt, egy olyan polgárháborús helyzetet kreálva, amiért a felelősséget politikai ellenfeleire lőcsölte volna.

A beszélgetés során nem esett szó arról a kiszivárgott felvételről, amelyen Kövér a titkosszolgálat vezetőinek beszélt.

