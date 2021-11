Karácsony szerint megfigyelik, és nem újságírók, hanem annál profibb emberek

Budapest határidőn túl, de megkapta az egészségügyi fejlesztésekre szánt pénzt a kormánytól, mint ahogy a közösségi közlekedés állami támogatása is megérkezett. Karácsony szerint a Városháza-ügyben is jól látszik, hogy az folyik most, amiről tavaly Kövér László házelnök a titkosszolgálatok előtt beszélt, hogy az ellenzék a legfőbb veszély.

Az ATV Egyenes beszéd hétfő esti műsorában volt vendég Karácsony Gergely, aki bejelentette, hogy aznap délután megérkezett a főváros számlájára a 12 milliárdos kormányzati támogatás, amit a kormány ad a budapesti közösségi közlekedés működtetésére.

Fotó: Facebook/Karácsony Gergely

(Erről hétfő reggel írta alá a támogatási szerződést Karácsony és Palkovics László ITM-miniszter, miután hetekig arról szóltak a hírek, hogy a kormány a korábbi évekkel ellentétben idén nem sokat tett a támogatás átutalására. Karácsonyék mindezeket megelégelve jelentették be, hogy várhatóan le fog állni a közösségi közlekedés, de előtte még minden járaton sokszor bemondják, hogy mindez a kormánynak köszönhető. Ezután gyorsultak fel az események.)

Karácsony a műsorban elmondta, az Egészséges Budapest Program keretében 2020-2024 között 50 milliárd forintnyi támogatást ígért a fővárosi kerületeknek a kormány – ebből idén 10 milliárd jutott a kerületeknek. A támogatás meg is ékezett a főváros részére, azt tovább is adták a szolgáltatóknak.

Ha ebben a két ügyben mi nem balhézunk és demonstrálunk, ezek a pénzek nem jönnek meg. Úgy látszik, nekünk ezt kell csinálnunk

– mondta a műsorban Karácsony Gergely.

A főpolgármester a műsorvezető kérdésére elmondta, szerinte követik, és nem újságírók, hanem

annál professzionálisabbnak tűnő emberek.

Mint mondta, elég gyanúsnak tartja, hogy amikor lekanyarodás előtt 100 métert halad a sofőrje a buszsávban az Erzsébet hídon, arról egyből videó készül. Ezzel arra utalt, hogy hétfőn a teljes kormánysajtó (és annak nyomán az állami MTI is) lehozta azt a felvételt, amin Karácsony hivatali autója látható az Erzsébet hídon a buszsávban közlekedve. A felvételről a kormánysajtó azt közölte, hogy azt az Origo egy olvasója készítette fedélzeti kamerával.

A Városháza-ügy is előkerült a műsorban, ennek kapcsán Karácsony elmondta, "hülyeség" az a kormánypárti állítás, miszerint az ügy miatt összeállt vizsgálóbizottság nem hallgatja meg Bajnai Gordon volt miniszterelnököt.

Ebben az a kérdés, hogy a magyar politika egy új szakaszához érünk, amikor a házelnök, egykori titkosszolgálati miniszter arra buzdítja a nemzetbiztonsági szolgálatot, hogy az ellenzék ellen dolgozzanak, és az egyik pártelnök le van fotózva, hogy kijön egy kolléganője ajtaján, a másik főpolgármester, ha megy 100 métert a buszsávban, akkor le van videózva. Embereket pedig kamutárgyalásra hívnak orosz üzleti befektetők

- mondta el a műsorban a főpolgármester.

Karácsony az Egyenes beszédben azt is kifejtette, nem fogják megvétózni az atlétikai vébét 2023-as budapesti megrendezését, mert ugye megkapták – igaz, határidőn túl – az egészségügyi fejlesztésekre szánt péntzeket, másrészt pedig a Fudan egyetemet működtető alapítvány részére nem történt meg a vagyonátruházás. A főpolgármester szerint a kormány elengedte a Fudan egyetem ügyét, mert azt a kínaiak sem erőltetik tovább, mivel úgy vannak vele, hogy nem ér nekik ez ennyit.

Forrás: atv.hu