Csalók élnek vissza a COVID-árváknak szánt adománygyűjtés nevével

Az MTVA Jónak lenni jó! adománygyűjtést idén utalással, ajándéktárgyak megvásárlásával, vagy adományvonal hívásával lehet támogatni. Aki máshogy kér erre pénzt, főleg úgy, hogy lakásokba csönget be, az saját zsebre dolgozhat.

A hirado.hu cikke szerint ismeretlenek az MTVA Jónak lenni jó! adománygyűjtő műsorra hivatkozva lakásokba csöngetnek be és támogatást kérnek a Regőczi István Alapítvány számára, melyet anno Áder János és felesége, Herczegh Anita hívott életre azoknak a magyar gyerekenek a számára, akik a koronavírus-járvány miatt jutottak árvaságra. A közmédia jótékonysági műsora idén ennek az alapítványnak a támogatására buzdít mindenkit, ahogy ez ebből a cikkből kiderül.

Herczegh Anita, a köztársasági elnök felesége, a Regőczi Alapítvány kuratóriumának elnöke beszél, mellette Áder János államfő az MTVA Jónak lenni jó! jótékonysági kampányának sajtótájékoztatóján a Sándor-palotában 2021. november 6-án. A koronavírus-járvány miatt árván maradt gyerekeket segítő Regőczi István Alapítvány munkáját támogatja az idén 10. alkalommal megrendezendő, jubileumi Jónak lenni jó! jótékonysági kampány.

A cikk szerint a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) megteszi a szükséges lépéseket.

A Jónak lenni jó! idén is csak az adományvonal hívásával vagy az oda elküldött sms-sel, valamint a mediaklikk.hu/jonaklennijo oldalon található tárgyi adományok megvásárlásával támogatható. Emellett van lehetőség a kedvezményezett szervezet számlájára is utalni, de az MTVA más módon nem gyűjti az adományokat és nem is biztat erre – áll a cikkben.

A közmédia kéri a segítő szándékúakat, hogy válasszák a felsorolt lehetőségek valamelyikét.

Az MTVA a Regőczi István Alapítvány bankszámlaszámaira várja a pénzadományokat, amelyek a következők:

HUF (magyar forint): 11705084-21448492-00000000

EUR IBAN: HU20 1176 3055 5885 6886 0000 0000

USD IBAN: HU26 1176 3055 5885 7014 0000 0000

Az adományvonal telefonszáma 1357, a hívások díja egységesen 500 forint hívásonként vagy sms-enként.

