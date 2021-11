Rákérdezett a CNN, hogy mit értett Szijjártó azon, hogy az USA bele akar avatkozni a magyar választásokba

A külügyminiszter korábban a Financial Times-nak nyilatkozott erről, most a CNN kérdésére azt válaszolta, hogy ebben a térségben megszokott, hogy keletről és nyugatról is megpróbálják befolyásolni az eseményeket.

Szijjártó Péter magyar külügyminiszter a Financial Times-nak nyilatkozott arról pár napja, hogy az Egyesült Államok arra készül, hogy beavatkozzon a 2022-es magyarországi parlamenti választásokba – írja a hvg.hu.

Fotó: Facebook/Szijjártó Péter/videórészlet

A CNN most megkérdezte a külügyminisztert, hogy mire is gondolt pontosan ezen kijelentésével. Szijjártó az ATV stúdiójából válaszolta azt, hogy

ebben a térségben megszokott, hogy keletről és nyugatról is megpróbálják befolyásolni az eseményeket.

A miniszter még arra is kitért, hogy a magyar kormány "jobboldali, konzervatív, keresztény kormányként" vitában áll az európai uniós liberális "fősodorral", és abban érdekelt, hogy az unió ne váljon "Európai Egyesült Államokká", hanem az erős nemzetállamok szövetsége legyen.

A cikk szerint Szijjártó Péter még azt is megemlítette, hogy MAgyarországon 70 százalékos az átoltottság, ami szerinte még tovább fog emelkedni, de a legjobb az lenne, ha elérné akár a 100 százalékot is.

Forrás: hvg.hu, atv.hu