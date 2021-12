Több EU-s országban jellemző tendencia lett, hogy a fiataloknál és a gyerekeknél mutatják ki a legnagyobb arányban a koronavírusfertőzést – írja a 24.hu.

Fotó: MTI/Balázs Attila

A 24.hu az ECDC adatait használva vizsgálta meg, hogyan változott a fertőzések száma az egyes korcsoportokon belül a harmadik és a negyedik hullám között.

Tavasszal a 25–64 évesek fertőződtek meg leginkább korcsoportarányosan. Őket követte (és sokáig hasonló trendet mutatott náluk is a görbe) a 15–24 éves, illetve a 65–79 éves korosztály.

A negyedik hullámban azonban a 15–24 évesek közül kétszer annyian (százezer főre vetítve 1348-an) fertőződtek meg,

mint a 65 és 79 év közöttieknél (ahol 659 igazolt fertőzést mutattak ki). Bár csak kicsivel, de a 80 évesek és annál idősebbek között kevesebb most a beteg, mint tavasszal (akkor százezer főre vetítve 775 fertőzött volt a csúcs, a legfrissebb adatok szerint 665).

A legfiatalabbak, a 15 év alattiak körében mutatták ki arányosan a legkevesebb pozitív tesztet tavasszal (alig 0,3 százalékos érték), azonban az elmúlt hetekben elképesztő mértékű növekedés látszik ebben a korosztályban. Míg november első hetében a tavaszi számokhoz hasonlót láthatunk a 14 évesnél fiatalabbak között, addig

ez az érték mindössze két hét alatt 919-re ugrott, azaz: ennek a korosztálynak közel 1 százalékánál mutatták ki a koronavírus-fertőzést.

A negyedik hullámban a legfertőzöttebb korosztály továbbra is a 25–49 évesek csoportja, őket követik a 15–24 évesek (ahol két hét alatt megduplázódott a betegek aránya), illetve az 50–64 évesek (náluk szintén duplázódás figyelhető meg).

Ha uniós szinten nézzük, akkor arányosan a 15 év alattiak között van a legtöbb fertőzött Ausztriában, Csehországban, Németországban, Hollandiában és Szlovéniában is. Emiatt egyre sürgetőbb a korosztály beoltása.

A 12–15 éves korosztály oltása egy hónappal később indult, és eddig mindössze 38 százalékuk kapta meg a vakcinát.

A közelmúltban egyébként háziorvosok is arról számoltak be, hogy egyre több gyereknél mutatják ki a Covid-fertőzést, és a tüneteik is markánsabbak.

Forrás: 24.hu

Fotó: MTI/Balázs Attila