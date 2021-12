Túlárazott maszkgyártó ügye: a legundorítóbb lopásnak nevezte Hadházy

Az egész ügyet ahhoz hasonlította a parlamenti képviselő, mint amikor kórházban haldokló beteg pénztárcájából lopnak.

Fotó: Facebook

A nyomozók kinyomozták – az Interpolt is bevonva(!) –, hogy a semmire sem jó KÍNAI MASZKGYÁRTÓ GÉPSORT HÁROMSZOR ANNYIÉRT ADTA EL AZ ÁLLAMNAK a közvetítő cég, mint amennyiért vette! Így ez cég alsó hangon 130 millió forintot keresett a járványon úgy, hogy amúgy korábban semmi köze nem volt orvosi műszerek kereskedelméhez. A nyomozók tehát dolgoztak, de a főnökeik leállíthatták őket, mert elképesztő indoklással végül LEZÁRTÁK AZ ÜGYET

- írta Facebook oldalán Hadházy Ákos független parlamenti képviselő.

Azt írták, hogy egyrészt ez nem költségvetési pénz volt (hanem mi??), másrészt az Állami Egészségügyi Ellátó csak az Operatív Törzs utasítására cselekedett... Mintha az Operatív Törzs nem követhetne el hűtlen kezelést – csak ugye annak a feje Pintér Sándor, a rendőrök főnöke – jegyezte meg a politikus.

A korrupciós ügyek feltárásáról elhíresült politikus szerint a valódi túlárazás egyébként ennél is több lehetett, mert az interneten 23 millióért is lehetett ilyen gépsort venni és egy másik börtönbe telepített, valódi cég által importált eszközt kb. olyan áron hoztak be az országba.

Tehát valószínűleg a kínai cég is nagyot kaszált, csak azt pláne nehéz lenne felelősségre vonni.

A magyar gengszterek viszont még ne örüljenek, kormányváltás esetén az elsők között fogjuk ezt az aktát elővenni. Hiszen a nyomozás megállapította, hogy az Operatív Törzs utasítására történt a hűtlen kezelés – miért ne lehetne akkor az Operatív Törzset felelősségre vonni?

- teszi fel a kérdést Hadházy.

A rengeteg lopás között is a legundorítóbbak azok, amelyek a járvánnyal kapcsolatos beszerzéseket érintik. Olyanok ezek, mintha a kórházban haldokló betegek pénztárcájából lopna valaki.

Részletek és dokumentum itt.

Címlapkép: Facebook