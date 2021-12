Egyszerre támadja Bigét és Márki-Zayt a Fidelitas, de Gyurcsány se maradt ki

Hangulatjelekkel teletűzdelt bejegyzésben vádolja az ország egyik leggazdagabb emberét és az ellenzéki miniszterelnök-jelöltet a Fidelitas.

Szerintük, ugyanis a műtrágyakirály, Bige László némi aprópénzzel, vagyis több millió forinttal támogatja Márki-Zay Pétert.

A baloldali milliárdos üzletember meggazdagodása a 2010 előtti időkre tehető. Bige sokat köszönhet Gyurcsány Ferencnek, hiszen akkoriban olcsón juthatott a műtrágyagyártáshoz szükséges gázhoz.

- jelentették ki a bejegyzésükben, és arra is kitértek, hogy véleményük szerint a Bige Holdingnak 2009-től még gyártási monopóliumot is intéztek. Ez poszt hasonló ahhoz, amit az agrárminiszter is megírt hétvégén, amikor nekiment a Márki-Zayt támogató Bige Lászlónak.

A piszkos pénz ezek szerint a magát tisztának láttató Márki-Zaynak is jól jön. A baloldali milliárdos oligarcha ült már előzetes letartóztatásban több tízmilliós adócsalás miatt és 15 millió forintos vesztegetéssel is gyanúsították.

- írta a Fidesz ifjúsági társszervezete.

Bige könnyen fenyegeti és sakkban tartja a magyar gazdákat azzal, hogy tönkreteszi őket. Soha többé baloldal!

- jelentették ki.

A hírek szerint Bige László korábban elmondta, hogy annyi támogatást ad Márki-Zay Péternek, amennyit az ellenzék közös miniszterelnök-jelöltje kér tőle.

Márki-Zay pedig azt is elárulta, hogy mekkora volt ez az összeg.

Ötmillió forint érkezett Bige Lászlótól a Mindenki Magyarországa Mozgalom kampányszámlájára.

- mondta, majd hozzátette, hogy minden olyan pénzt hajlandóak elfogadni, ami legálisan támogatja az ellenzék kampányát – érkezzen az magánembertől vagy vállalkozótól, minden segítségre szükségük van.