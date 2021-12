A harmadik oltáshoz kötik majd Magyarországon a védettségi igazolványt

Gulyás Gergely a csütörtöki Kormányinfón bejelentette, hogy újabb egy héttel meghosszabbítják az oltási akcióhetet.

A jövő héten azt is ismertetik, hogy hogyan, milyen menetrend szerint fog zajlani a legfiatalabbak oltása.

A miniszter arról is beszélt, hogy az oltással is jól áll az ország, különösen a harmadik oltásokkal, de azokat hamarosan megkeresi a kormány, akiknek most jár le a hat hónap a második oltás után. Ennek érdekében újabb egy héttel meghosszabbítják az oltási akcióhetet, és arra is felkérték az operatív törzset, hogy dolgozzanak ki egy rendszert, mellyel oltási akciónapokat lehet majd szervezni minden településen.

Arra is megkérték az operatív törzset, hogy vizsgálják meg, mikortól kössék az oltási igazolvány érvényességét a harmadik oltáshoz.

A kormánynak ugyanis ez a szándéka, tehát hogy a harmadik oltáshoz köti az oltási igazolvány érvényességét.

Forrás: Kormányinfó