Hadházy Ákos szerint Polt Péter beismerte, hogy büntetőeljárás folyik a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar vezetője ellen

Először nem válaszolt, aztán közleményt adott ki a legfőbb ügyész.

- erre a kérdésre szeretett volna választ kapni szerdán Hadházy Ákos, de először Polt Péter megtagadta a választ.

Hadházy erre így reagált:

Csütörtök délután pedig Polt Péter az alábbi közleményt adta ki:

Hadházy újabb reakciója:

"akár igaz is lehet az a több helyről megkapott információ, miszerint magas rangú kamarai vezetőt tartóztattak le. Az informátorok szerint a végrehajtói karba pénzért lehetett bekerülni és havonta is kellett ezért fizetni, amiből az igazságügyi minisztérium magas rangú vezetője is részesedhetett. Polt törvénytelen hallgatása miatt ezt az információt ellenőrizni nem tudom, de az most már biztos, a súlyos, különleges érdeket sértő, végrehajtói kart érintő ügy létezik."