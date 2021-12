Szél Bernadett legyőzte Kövér Lászlót

Győztem Kövér Lászlóval szemben Strasbourgban! Nagy meccs volt, de mostantól Kövér Lászlónak hivatalos papírja van arról, hogy egy cenzor – közölte Facebook-oldalán Szél Bernadett független képviselő.



Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Szél Bernadett még LMP-s képviselőként fordult a strasbourgi bírósághoz, miután 2015-ben Kövér László figyelmeztetés nélkül megvonta tőle a szót, amikor felhívta a figyelmet a dolgozói szegénység áldozataira.

A nemzetközi bíróság szerint a fideszes házelnök intézkedése nem felelt meg az Országgyűlési törvényben előírt eljárásnak.

Ezenkívül közvetlen cenzúra volt, mivel azonnal megakadályozta, hogy az első kérelmező [Szél Bernadett] kifejtse véleményét anélkül, hogy [a házelnök] kevésbé korlátozó intézkedést alkalmazott volna vagy akár csak megfontolta volna más eszköz alkalmazását

- írja Szél Bernadett, hozzátéve:

Magyarul a Házelnök a saját maga által alkotott törvényt SEM tartotta be és direktben cenzúrázott – és erről most már papírja is van.

Forrás: Facebook/Szél Bernadett