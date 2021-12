"Az óvodások Brüsszellel szövetkeztek, hogy átalakíthassák a nemüket" – Jakab Péter szerint Orbán nem százas

Ha nem hallom, nem hiszem el – így kezdte Jakab Péter a reakcióját a mai Orbán beszédre, amelyben a miniszterelnök kifejtette, hogy hatalmas nyomás alatt vagyunk, és a feltett kérdések mögött a hosszabb távú jövőnkért folytatott küzdelem áll.



A Jobbik elnöke szerint sok mindentől meg kellene védeni a gyermekeinket, ami valóban veszélyezteti őket, legyen szó szegénységről, elvándorlásról, lakhatási válságról, vagy épp az oktatás szétveréséről.

Nemi átalakító műtétről gyanítom korábban nem is hallottak. Most már igen, hisz Orbánnak köszönhetően a legapróbb faluba is eljutott a hír, hogy ilyen is van. És kb. senkit sem érdekel.