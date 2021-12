Felmondott az ATV műsorvezetője, és belépett Márki-Zay Péter csapatába

Simon András távozik az ATV-től, mert olyan szakmai felkérést készül elfogadni, ami mellett nem tud eleget tenni televíziós kötelezettségének – közölte a csatorna.



Fotó: ATV

„Egy olyan szakértői, tanácsadói feladatot készülök elvállalni, ami összeegyeztethetetlen a hírműsorok kritikus kérdezői szerepével. Az ATV-be érkezésem előtt is szervezeti kommunikációt irányítottam, ez most is így lesz. Jó időszaktól viszont nem jó elbúcsúzni. Hálás vagyok az ATV vezetésének és remek közösségének az együtt töltött csaknem kilenc év feladataiért, a televízió nézőinek pedig a megtapasztalt szeretetért és a megtisztelő figyelemért”