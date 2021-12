Jakab Ferenc az omikron-variánsról beszélt – elmondta miért és mennyire kell aggódni

Jakab Ferenc, a Virológiai Nemzeti Laboratórium vezetője az InfoRádió Aréna című műsorának adott interjút, ahol többek között arról beszélt, hogy miért és mennyire kell aggódni az omikron-variánstól – írja az Index.hu.



Fotó: MTI/Sóki Tamás

Korábban Jakab Ferenc virológus az ATV Heti Napló című műsorában jelentette ki, hogy "száz százalék, hogy megjelenik az omikron variáns Magyarországon". Úgy gondolja ez nem azt jelenti, hogy tömeges fertőzést fog okozni, ha idejében lépünk és vizsgáljuk a hazai vírusok genetikai szerkezetét, ez talán még extrémebben fontos, mint bármikor – írja a HVG.hu.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) aggodalomra okot adó variánsnak nevezte a koronavírusnak az omikronra elkeresztelt verzióját. A kérdésre, hogy mi az aggasztó benne, Jakab Ferenc úgy fogalmazott:

A Virológiai Nemzeti Laboratórium vezetője az InfoRádió műsorában kifejtette:

Úgy gondolja ahhoz, hogy meg lehessen mondani, mekkora gondot okoz az omikron-variáns, időre van szükség. Szerinte nem lehet még megállapítani, hogy valóban enyhébb tüneteket okoz-e.

– tette hozzá.

Jakab szerint nagyon sok még a nyitott kérdés, azt, hogy a jelenleg alkalmazott oltóanyagok generálta immunválaszt ki tudja-e a vírus kerülni, jelen pillanatban számos laboratórium vizsgálja, legalább két-három hetes folyamat.

– fogalmazott Jakab Ferenc.

El lehet kapni a betegséget, csak nem mindegy, hogy oltottként otthon egy hét alatt enyhe lázzal, két köhintéssel, egy kis rosszulléttel átvészelem, vagy intenzív osztályon, ne adj isten, lélegeztetőgépen vagyok, és esetleg bele is halok a fertőzésbe. Ez nagyon nagy különbség. És az is nagy különbség, hogy oltottként tovább tudom-e adni és mennyit tudok továbbadni ebből a vírusból. Az is látszik, hogy az oltottak is tovább tudják adni, csak biztos, hogy nem olyan mennyiségben tudnak vírust üríteni a környezetükben, mint az oltatlanok