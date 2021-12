Kövér László: "A baloldalon a sunnyogást, a mellébeszélést felváltotta a nyílt hazaárulás politikája"

A Telex.hu összegezte az Országgyűlés elnökének, Kövér Lászlónak a szokásos adventi interjúját, amit a Magyar Hírlapnak adott.



Ebben nem került szóba az a beszéd, amelyet a titkosszolgálati vezetők előtt mondott, és amelyben arról beszélt, hogy az ellenzéket nemzetbiztonsági veszélynek tekinti.

A Pegasus-botrány viszont most szóba került, és „műbalhénak” nevezte. A kormány sokáig azt is tagadta, hogy a kémszoftvert megvásárolta, mígnem Kósa Lajos beismerte. Bejelentése után még a külföldi lapok is erről cikkeztek.

Kövér az új német (baloldali) kormány értékelésével kezdte a beszélgetést, és kijelentette, hogy európai egyesült államokat, egy föderális Európát akarnak, míg Magyarország nem. A német politikáról a következőket mondta a magyar házelnök:

Szerintem az az út, amit kijelöltek maguknak, alapvetően a semmibe visz, de mint mondtam, ez magánügy. Viszont sem jogalapjuk, erkölcsi alapjuk meg pláne nincsen arra, hogy Európát magukkal rántsák a mélybe, immáron harmadszor a történelem során.

Azt is megfogalmazta, hogy sajnálják, hogy "az új német kormány most már nyíltan bevándorlók országává akarja tenni a hazáját, mert azt gondoljuk, Németország és Európa is ennél többet érdemel".

Szerinte e legnagyobb bűnös mindazért, ami most Németországgal meg Európával, az a CDU és a CSU. Úgy gondolja a "legnagyobb bűnt ők követték el az elmúlt tizenhat esztendőben azzal, hogy azt gondolták, elvek, tartás és valódi értékek nélkül is lehet – úgymond – pragmatikusan politizálni".

(...) Ez a műsor bizony nem jöhetett volna létre Angela Merkel nélkül.

A német kormány után a magyar baloldal is terítékre került az interjú második felében:

A sunnyogást, a mellébeszélést, a hazára meg a nemzetre való hivatkozást felváltotta a nyílt hazaárulás politikája.

Szerinte véget értek azok az idők, amikor arról lehetett beszélni, hogy "közös a nemzet, és csak a boldoguláshoz vezető út adja a véleménykülönbséget".

Mi nemzeti politikát vallunk, ők pedig a nemzetek felszámolására irányuló globális politikához szegődtek zsoldba.

Hozzátette:

A politika, benne a baloldal viselkedése, magatartása egy negatív civilizációs trendet tükröz, ami nem állt meg Magyarország határainál. A szégyen, a szégyenérzet mint olyan veszik ki a kultúránkból.

Kifejtette:

A nyugati gazdáiknak, a multiknak üzennek, hogy visszatérnek a régi aranyidők, ha ők jönnek, és ehhez a támogatást is tőlük szeretnék, amit meg is fognak kapni.

Úgy gondolja "minden tisztességes baloldali ember felteheti magának azt a kérdést, hogy vajon kétezertízben így képzelte-e el a magyar baloldal jövőjét".

Ezt akarta-e? Mi a gyávaságának, a tehetetlenségének a szerepe abban, hogy ma a baloldal esélyeit Gyurcsány Ferenc testesíti meg, a szó pozitív és negatív értelmében egyaránt.

