Kritizálta a Fideszt és a NER-t – három napja körözik a rendőrök, elfogatóparancs van ellene érvényben

Nem mindennapi hajszának lehetünk tanúi, amit egy veszedelmes bűnöző után folytat a magyar rendőrség. Komáromy Gergelyt, az ismert ellenzéki zenészt és énekest három napja körözik, azonban még mindig nincs rács mögött.

Gergelyt garázdaság miatt üldözik, még egy 2017-es ügy miatt, amikor is társaival együtt védeni akarta a ligetet. Ahogy fogalmaz:

A körözés abszurduma, hogy egy rendőrtiszt felhívta őt telefonon, közölve az elfogatóparancs tényét, de megoldási javaslatot nem kínált erre.

Komáromy Gergely bejegyzésében kitért arra, hogy évekkel ezelőtt sikertelenül próbáltak megvédeni pár 100+ éves platánt a kivágástól.

- tette hozzá, majd elmondta, hogy azóta is tart az ügy, kb félévente mászkálunk bíróságra csoportos garázdaság bűncselekménye miatt.

- fejtette ki, hogy szerinte mi állhat az ügy mögött.

Inkabb lazán kiadott egyből egy elfogatóparancsot egy ilyenért, a nevem mellett garázdaság, ha bárhol random megallít egy rendőr, elvileg be kell vinnie, sőt bent is tarthatnak… Az engem felhívó tiszt szerint jelentkezzek hétfőn reggel a Markó utcában (azelőtt nem is tudok. Vajon miért péntek délutan hívtak), ő nem fog rám küldeni senkit, de addig “ha esetleg elfognak, hát az már az élet”