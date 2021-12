Orbán Viktor bemutatta új csodafegyverét: nekik lesz olcsóbb az energia

A pénteki szokásos interjújában már beszélt róla a miniszterelnök, most azonban pár másodpercnyi részletet feltöltött belőle a Facebook oldalára.



Kép: Facebook/Orbán Viktor

Új információként jelentette be Orbán Viktor, hogy a szerdai kormányülésen úgy döntöttek:

végülis nem 21 ezer, hanem 33 ezer kkv-nak biztosítanak lehetőséget arra, hogy beléphessen az egyetemes szolgáltatói árampiacra.

Korábban az MKIK azt jelezte, hogy 21 ezer cégnek lenne erre lehetősége a legfeljebb 10 fős foglalkoztatotti létszámkorlát és a 4 milliárd forintos árbevétel mellett.

Tegnap ugyanezeket a paramétereket mondta Orbán Viktor a műsorban, mégis 33 ezer cégről beszélt.

Lesz olyan magyar kézben lévő energiavállalat is, az MVM, amely a külföldi cégek mellett az ebből fakadó veszteségeket el kell, hogy viselje.

Az MVM kapcsán azonban arra is utalt, hogy a kormány gondoskodni fog róla, hogy a cég ezzel együtt is jól működjön és gond nélkül tudja kiszolgálni a sok háztartási fogyasztó mellett az egyetemes szolgáltatói körben a cégeket is.

Forrás: Facebook

Címlapkép: Facebook