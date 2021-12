Tiltólistára tették: leforgatta a Fidesz és NER botrányait

A Valami Amerika-filmek, a Kincsem, a Toxikoma és más sikerfilmek rendezője nemrég tárta a nyilvánosság elé, hogy tiltólistára került a magyar filmekre szánt pénz felett egyedüliként diszponáló Nemzeti Filmintézetnél – számol be róla az mfor.



A rendező válaszul leforgatta a NER botrányait lencsevégre tűző Bűnös várost. Most azt is elárulta, hogy voltak színészek, akik nem mertek szerepelni ebben a filmben. Ám a kultúra területén zajló NER-offenzíva pedig megy tovább, és Herendi Gábor szerint ez már mindannyiunknak fájni fog.

A Bűnös város is elég didaktikusan tárja a néző elé a NER különböző visszásságait, nem igényel különösebb utánagondolást a film mondanivalójának megfejtése. Ezzel kapcsolatban elmondta, hogy nem akart több lenni egyfajta „Így filmeztek ti”-szerű szatirikus műnél, ami a művészfilmes kliséket figurázta volna ki.

- mondta el a rendező aki az egészet saját pénzből finanszírozta. Egyelőre egyébként még nem hozta vissza az árát.

- árulta el.

– ezt mondták máskülönben az Elk*rtuk szereplői is. A karaktereket egyébként szerették.

A rendezők között viszont egyértelműen látszik, hogy vannak támogatott és tiltott alkotók. Utóbbi kategóriába került ő is.

Arról, hogy mit gondol a NER egyre erősödő nyomulásáról a kultúrában annyit felelt:

Korábban az látszott a kormány politikáján, hogy a kultúra sokadrangú kérdés, ami annyira nem is érdekli őket. Most inkább az látszik, hogy a kultúra volt az utolsó bástya, de azt is be akarják venni. A saját bőrömön is tapasztalhatom ezt, nekem nagyon keményen megélhetési kérdéssé is vált, mert filmrendezőként máshonnan nem tudsz pénzt szerezni, csak a Filmintézettől.