Bödőcs: Mészáros arról nem tehet, hogy gügye

Bödőcs Tibort kérdezte a hvg.hu az andizós videóról, választási csalásról, betiltásról és arról is, hogy Hofi miatt volt-e kommunizmus.



Fotó: Facebook/Bödőcs Tibor

Az interjúból kiemeltek néhány kedvcsináló részletet, ezek a legjobbak:

Orbán Viktor is egy recept alapján főz, ő is egy szerepet játszik, ami nyilván függ attól, milyenek a színészi képességei: ő a populista vezetőt alakítja, és biztosan őt is alakítja a szerep.

Arra azért figyelnek, hogy Viktort ne lássuk a jachton.

Nem tudjuk, meddig megy el a rendszer, még közelebb vagyunk Salzburghoz, mint Vlagyivosztokhoz. De ki tudja, mi lesz jövőre, Lukasenka lesz-e tanítómesterünk, lesz-e csalás. Annyi csalás van, miért ne lehetne választási csalás is?

Egyébként is, minek kellene még kiderülnie a NER-ről, hogy az bárkit meggyőzzön bármiről?

Lőrincben sem azt bántom, hogy gügye, mert arról nem tehet, hanem a túlárazásokat, hogy hozzá vándorol a pénzünk.

Mindenhol szellemtelenség üli torát, a NER kommunikációjában sincs semmi humor, csak cinizmus, agresszió és arrogancia.