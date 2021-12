Bors: öt-hat hónapon belül börtönbe vonul a veronai buszbaleset sofőrje

Az olasz hatóságok V. Jánost hat évre ítélték, az olasz törvények szerint öt-hat hónapon belül kell bevonulnia a börtönbe a sofőrnek. A veronai buszbalesetben elhunytak egyik hozzátartozója szerint V. János tagadta, hogy ő vezetett volna, pedig a helyszínre elsőként kiérkező rendőröknek még azt mondta, ő volt a sofőr az ütközéskor.

A Bors cikke szerint öt-hat hónap múlva, várhatóan tavasszal kell egy olasz börtönbe bevonulnia V. Jánosnak, akit az olasz bíróság októberben ítélt hat év börtönre a 17 halálos áldozattal járó, 2017. január 20-án éjjel bekövetkezett veronai buszbaleset miatt.

A cikk szerint V. János továbbra sem kért bocsánatot az áldozatok hozzátartozóitól és a sérültektől.

Az olasz tűzoltóság egyik első fényképe a baleset helyszínéről

Fotó: Twitter/Vigilii del Fuoco

Az egyik hozzátartozó rokona szerint V. János még nem indítványozta, hogy egy magyar börtönben tölthesse le a büntetést, ha pedig ezt akarná, azt minél hamarabb el kellene kezdenie intézni. Ha tavasszal nem vonul be a büntetést megkezdeni, akkor az Europol és az Interpol köröztetheti – magyarázta a lapnak Szendrei Endre, az egyik áldozat nagybácsija.

Szendrei szerint a per során V. János azt állította, hogy nem ő, hanem barátja és váltótársa ült a vezetőülésben a baleset bekövetkeztekor. Ennek azonban több más tanúvallomás és bizonyíték is ellentmond. A cikk szerint van egy videófelvétel, amely a baleset előtti utolsó pihenőhelynél készült, ezen látszott, hogy V. ül a volán mögött, azonban a sofőr védői azzal próbáltak érvelni, hogy kérdéses, az volt-e tényleg az utolsó megállóhely a baleset előtt, és nem volt-e esetleg még egy megálló közben.

Szendrei a következőket nyilatkozta a lapnak:

Egy három héttel ezelőtti tárgyalási napon meghallgatták azokat a rendőröket, akik az elsők között érkeztek a helyszínre. A főnyomozó négy alkalommal jelentette ki, hogy számukra egyértelműen V. János ült a volán mögött. A sofőr ugyanis egy rendkívül súlyos fejsérülést szerzett, mert a fejére zuhant egy, a vezetőülés feletti nehéz tárgy. Az egyenruhások azt is kinyilvánították, hogy találkoztak a sokkos állapotban levő V. Jánossal, aki akkor elmondta, ő vezetett.

Az autópályaszakasz üzemeltetői ellen is folyamatban van egy per, ott a szakasz üzemeltetői azzal igyekeznek védekezni, hogy az autópálya biztonsági berendezései csak bizonyos határokon belül működnek, és ha valaki ennél nagyobb sebességgel csapódik a védőkorlátnak, akkor az olyan elváltozásokat okozhat egy buszon, mint ami a balesetben érintett járműn is keletkezett. Ha az üzemeltetőknek sikerül ezt bizonyítaniuk és a bíróság is elfogadja az érvelést, akkor őket felelősség nem terheli, vagyis nem kell milliós összeget kifizetniük az áldozatok hozzátartozóinak és a sérülteknek.

A balesetben érintett buszt egyébként a tragédia óta hatósági zár alatt tartják egy veronai laktanyában.

