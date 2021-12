Lélegeztetőgépre került Csollány Szilveszter a koronavírus miatt, intenzív osztályon ápolják

A Magyar Nemzet értesülései szerint lélegeztetőgépre került Csollány Szilveszter olimpiai bajnok magyar tornász.

A lap Homonnay Gergely író Facebook-posztjára hivatkozik, amely név nélkül, de kikövetkeztethető módon említi a sportolót:

„Van egy olimpikon, aki nagyon sok Gödény doktoros posztot, majd oltásellenesből is párat megosztott a közösségi oldalán. Még két hónapja is. Most állítólag az intenzíven van. 51 éves. Oltassátok be magatokat!”