Durva korlátozások lesznek jövőre a hazai patikákban – itt vannak a részletek

Jelentős változás jön.

Jövő év elejéről nem lesz gyógyszer a kiszállított csomagokban, a gyógyszertárban árult egyéb termékeket lehet majd csak megvenni tőlünk online – mondta a 24.hu-nak egy patikalánc neve elhallgatását kérő vezetője.

Szavai szerint ez rendkívüli veszteség. Folytatjuk így a webes kiszolgálást, abban bízva, hogy a döntéshozó végül belátja, hogy az online (vény nélküli) gyógyszerkiadás a betegeknek is hasznos. Mert úgy látjuk, most senki nem nézi a betegek érdekeit. Nyakunkon a Covid, ám januártól ezek szerint mindenképpen be kell jönniük az embereknek hozzánk a patikába, ha gyógyszert akarnak kiváltani.

Ez várható, ha életbe lép a gyógyszerpiacot felforgató törvénymódosítás, amelyet Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes kezdeményezett, és amely megtiltja a nem vényköteles gyógyszerek a csomagküldését. Most kellett lépni, mert még a folyamat elején voltunk – indokolta a jogszabályváltozás időzítését Hankó Zoltán, a Magyar Gyógyszerészi Kamara elnöke. A kamara becslése szerint az online gyógyszerforgalom jelenleg egy százalékot tehet ki, de 3-5 éven belül 15 százalékra növekedhetett volna.

