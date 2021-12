Napsütéssel indul a szerda, de estére eső, ónos eső és havazás is várható több helyen

Szerda éjjelre szép lassan az egész ország fölött be fog borulni, csütörtökön az ország nyugati és középső részén lehet ónos esőre és havazásra is számítani.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint szerdán napos idő várható, de délután nyugatról egy szakadozott keskeny felhősáv érkezik a Dunántúl fölé, amely fel is oszlik. Később este az ország nyugati részén nyugat felől immár határozottan megnövekszik, megvastagszik a felhőzet, éjfélig a nyugati megyékben már lehet vegyes csapadék: délnyugaton inkább eső, északabbra haladva havas eső, havazás, de néhol ónos eső is kialakulhat. A délkeletire forduló szél nagy területen lesz élénk, a Fertő térségében és a Bakonyban olykor erős is. A hőmérséklet kora délután 2 és 7, késő este -6 és +1 fok között alakul.

Fotó: Illusztráció/pixabay.com CCO

Gyenge ónos eső veszélye miatt szerdára Vas és Zala megyékre elsőfokú figyelmeztető előrejelzést adott ki a meteorológiai szolgálat.

Szerda éjjel nyugat felől lassanként tovább növekszik, vastagszik a felhőzet, a csütörtök hajnali órákban már csak a keleti megyékben lehet derült vagy gyengén felhős az ég. A Dunántúlon többfelé várható vegyes halmazállapotú csapadék: nyugaton, északnyugaton a havas eső, hó mellett ónos eső is eshet, másutt inkább eső valószínű. A délkeleti, keleti szél főleg a Dunántúlon lehet helyenként élénk. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire -7 és +1 fok között alakul, de a hófödte fagyzugos helyeken -8, -10 fokot is mérhetnek.

Csütörtökön fokozatosan megnövekszik a felhőzet, így napközben már erősen felhős vagy borult lesz az ég, a nap második felétől a Nyugat-Dunántúlon már vékonyodhat a felhőtakaró. Nyugatról egy csapadékzóna érkezik, amiből hajnalban ónos eső is előfordulhat. Napközben az Észak-Dunántúlon, az északi megyékben, a hegyvidéki tájakon havazásra, kissé délebbre vegyes halmazállapotú csapadékra, míg délen, délkelen jellemzően esőre számíthatunk. Délutántól egyre inkább terebélyesedik a vegyes halmazállapotú zóna. A szél éjszaka egyre inkább északira fordul megélénkül, néhol meg is erősödik, majd napközben mérséklődik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -7 és +1 fok között alakul, de a gyengén felhős, szélvédett, részeken ennél hidegebb is lehet. A maximum-hőmérséklet 1 és 7 fok között várható.

Csütörtökre a meteorológiai szolgálat havazás miatt elsőfokú figyelmeztető előrejelzést adott ki Vas, Győr-Moson-Sopron és Veszprém megyékre. Ónos eső veszélye miatt elsőfokú figyelmeztető előrejelzést adtak ki Pest (és Budapest), Komárom-Esztergom, Fejér, Somogy, Zala, Vas, Győr-Moson-Sopron megyékre. Veszprém megyére másodfokú, narancssárga figyelmeztető előrejelzést adtak ki az ónos eső miatt.

Forrás: met.hu