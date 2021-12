Hvg.hu Több ezer oldalnyi bizonyíték gyűlt össze már most a Völner-ügyben

Javarészt titkos telefonlehallgatások jegyzőkönyvei teszik ki az iratanyag nagy részét, amely annyira titkosított, hogy még a gyanúsítottak védői is csak egy "titokszobában" tekinthetnek bele, de jegyzetet vagy másolat nem készíthetnek az iratokról.

A hvg.hu szerda reggeli cikke szerint több ezer oldalnyi bizonyíték, javarészt lehallgatási jegyzőkönyvek gyűltek már most össze abban az ügyben, amelyben kedden Polt Péter legfőbb ügyész Völner Pált, az Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkárát, miniszter-helyettest meggyanúsította azzal, hogy kenőpénzeket fogadott el. A gyanúsítás szerint Völner a Magyar Bírósági Végrehajtói Kart vezető Schadl Györgytől alkalmanként 2-5 millió forintot fogadott el, hogy konkrét ügyeket elintézzen a végrehajtók elnökének.

Völner Pál, az Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkára napirend előtti felszólalásra válaszol az Országgyűlés plenáris ülésén 2021. november 29-én.

A cikk szerint "fix áras, illetve “havidíjas” opciók is léteztek a gyakorlatilag pénzért “árult” bírósági végrehajtói praxisok megszerzésénél. Ezek a csúszópénzek lehettek hivatottak egyrészt javítani a megüresedő végrehajtói helyek betöltésére kiírt pályázatokon indulók kinevezési esélyeit, illetve ez jelenthette a praxis elnyerése után a jól fizető munka profitjából való részesedést. Az ügyben jelenleg összesen tizenkét gyanúsított van – közülük nyolc végrehajtó és egy végrehajtó helyettes. Jelenleg hat gyanúsított letartóztatásban van, egy személy pedig bűnügyi felügyelet alatt áll."

A lap szerint a titkos információgyűjtést telefonlehallgatás útján már hónapok óta végezte a Pintér Sándor belügyminiszter felügyelete alá tartozó Nemzeti Védelmi Szolgálat (NVSZ), amely a rendvédelmi, köz- és államigazgatási szerveknél végzi a korrupció- és más bűncselekmények elleni munkáját. A lap értesülése szerint egyelőre az összegyűlt bizonyítékok még titkosítottak, ám várhatóan ezt a titkosítást fel fogják oldani.

A lehallgatások nagyon széles kört érintettek, a lap információi szerint az NVSZ így jutott Völner nyomára. A hvg.hu úgy értesült, hogy a gyanúsított végrehajtók nagyon meglepődtek, mikor kiderült a titkos megfigyelésük ténye, mivel azt hitték, hogy Völner által be vannak védve.

A hvg.hu úgy értesült több szakértőtől, hogy ilyen magas szintű korrupció esetén az NVSZ gyaníthatóan egyből Pintér Sándor belügyminiszternek jelentett, aki ezt jelezte Orbán Viktor miniszterelnök felé. Az ügyet a politikai vezetés és az igazságszolgálatás igyekezett titkolni a közvélemény előtt, jelenleg is akkora a titkosítás továbbra is, hogy a lap információi szerint a gyanúsítottak védői is csak egy "titokszobában" ismerhetik meg az ügyben eddig keletkezett iratokkal, amikről se másolatot, se jegyzetet nem készíthetnek.

A lap szerint bár igyekeztek titkolni az ügyet, ám Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő és a sajtó kitartó érdeklődése nyomán végül kedden Polt Péter legfőbb ügyész maga jött elő a farbával. Ugyanakkor Polt már hamarabb fel akarta függesztetni Völner mentelmi jogát, ám erre a politikai felsővezetésnek is rá kellett bólintania, ami végül kedd előtt történhetett meg a cikk szerint. Völner pedig azzal, hogy az ügy kipattanása után pár órával lemondott államtitkári posztjáról, azzal igyekezett a politikai élét kisebbíteni az ügynek.

"Az más kérdés, hogy ha beigazolódik az alapos gyanú, miszerint Völnert tényleg rendszeresen lefizették, akkor közvetlen főnöke, Varga Judit is nehéz helyzetbe kerülhet – persze ő csak politikailag. Hiszen mégiscsak Varga az, aki idővel egyre több feladatát ruházta át Völnerre, akinek ennek köszönhetően arra is naprakész rálátása volt, hogy a nemzetbiztonsági szolgálatok kit és miért hallgatnak le. A nemzetbiztonsági szolgálatok által kért lehallgatásokat ugyanis az igazságügyi miniszter engedélyezi, de Varga Judit – nem feltétlenül teljesen jogszerűen – ezt a jogkörét Völnerre ruházta át. Szerencsétlenségére az NVSZ felderítésére és lehallgatásaira viszont Völnernek nem volt rálátása, mert annak a szervezetnek a külső engedélyhez kötött titkos információgyűjtésére nem a miniszter által delegált államtitkár, hanem egy bíró adott engedélyt"

