24.hu: Tizenegy bank nevében próbálkoznak telefonon csalók, hogy elvegyék az emberek pénzét

Ha gyanús lesz egy telefonhívás, amiben banki adatokat kérnek nagyon sürgősen, vagy ismeretlen számlaszámra kérnek átutalást, ne üljön fel a csalóknak senki.

A 24.hu cikke szerint már 11 bank nevében igyekeznek csalók kicsalni a banki ügyfelek pénzét. Még szeptemberben számoltak be egy sikeres átverésről, ami nyomán többen is jelentkeztek náluk, hogy őket is hasonló módon verték át. Banki kártérítésre elég kicsi az esélyük, mert hogy ők utalták át a pénzüket a csalóknak a nagyon is hihető meséjüket meghallva.

Fotó: Illusztráció/pixabay.com CCO

A napokban a lap újabb csalásról kapott hírt, és úgy értesültek banki körökből, hogy terjed a csalás, ezért megkereste az Országos Rendőr-főkapitányságot (ORFK). Az ORFK számszerűsítve nem tudott válaszolni arra a kérdésre, hogy hány hasonló átverésről kaptak hírt, mert ilyen statisztikát állításuk szerint nem vezetnek. Az viszont kiderült, hogy nem új keletű a dolog, és nem lehet egy-egy megyére vagy nagyobb régióra lefedni a csalásokat, mindenhol aktívak a bűnözők. A csalók hívhatnak "magánszemélyeket, vagy gazdasági társaságok munkatársait, vezetőit, például nyeremény ígéretével, esetleg végrehajtási eljárásra hivatkozással, vagy azzal, hogy a bankjuk nevében akarják megmenteni a hívott pénzét."

Az ORFK arra számít, hogy karácsony közeledtével egyre inkább meg fognak szaporodni ezek a csalási próbálkozások. Jelenleg már 11 bank és pénzintézet nevében igyekeznek átverni az embereket a rendőrségi feljelentések alapján – olvasható a cikkben. A rendőrség a folyamatban lévő eljárások védelmére hivatkozva több adatot nem adott ki a lapnak, ugyanakkor arra kért mindenkit, hogy akit átejtenek a csalók, azok minél hamarabb tegyenek feljelentést a rendőrségen, az ügy minél pontosabb felidézésével.

"A feljelentéskor az esetlegesen rögzített telefonhívás átadásával, a hívóról rendelkezésre álló információk (beszédstílus, hanghordozás, szókincs, szakmai és általános tájékozottság stb.) megadásával, a telefonra telepített alkalmazások megtartása esetén azok adatainak rendelkezésre bocsátásával tudjuk segíteni a rendőrség munkáját.

Akit megkárosítottak, az nyilván azt is tudni szeretné, számíthat-e kártérítésre. Az ORFK tájékoztatása alapján a nyomozóhatóság akkor tud eredményt elérni ebben a kérdésben, ha a bűncselekményből származó összegek útját nyomon tudják követni, és ha az elkövetők felelősségre vonásakor a csalók vagyoni, jövedelmi viszonyait fel tudják tárni, illetve ha van még fel nem élt vagyon, akkor intézkedni tudnak annak elvonásáról"

Az ORFK pontokba szedte, hogy mit nem szabad ilyen gyanús telefonhívásoknál megtenni:

- Ne adjuk meg a netbankhoz tartozó belépési adatainkat, sem bankkártyánk adatait, illetve az SMS-ben kapott hitelesítő kódot (OTP – One Time Password).

- Ne telepítsünk ismeretlen alkalmazást a készülékünkre, vagy olyat, amelyikről nem tudjuk pontosan mire használható. A bank nem kéri semmilyen alkalmazás telepítését.

- Ne utaljunk ismeretlen személy bankszámlájára pénzt.

- Ha a hívó valamilyen bankkártyával vagy bankszámlával kapcsolatos problémára hivatkozik, szakítsuk meg a hívást, és telefonáljunk bankunk ügyfélszolgálatára.

Forrás: 24.hu, police.hu