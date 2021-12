213-an haltak meg, az új fertőzöttek száma ismét megugrott keddhez képest

A beoltottak száma 6 166 840 fő, közülük 5 874 429 fő már a második oltását is megkapta, 2 824 464 fő pedig már a harmadik oltást is felvették.

6849 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 1 168 728 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma – írják a kormány járványügyi honlapján.

Elhunyt 213 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 36 048 főre emelkedett.

A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 948 385 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 184 295 fő. 7206 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 607-en vannak lélegeztetőgépen. Az Oltási akcióban már összesen 1 millió 212 ezren vettek fel oltást, közülük 990 ezren már a megerősítő harmadik oltást vették fel és 142 ezer eddig oltatlan ember is úgy döntött, hogy felveszi az első oltását. A sikerre való tekintettel a kormány újabb egy héttel meghosszabbította az Oltási akciót, így december 12. vasárnapig továbbra is akár előzetes időpontfoglalás nélkül is lehet menni az oltópontokra reggel 7 óra és este 19 óra között.

Kedden a legfontosabb járványügyi adatok a következők voltak:

4311 új fertőzöttet igazoltak, elhunyt 224 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 35 835 főre emelkedett. 7568 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 618-an vannak lélegeztetőgépen.

Forrás: koronavirus.gov.hu

