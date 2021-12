Omikron-para: ellentmondásos hírek látnak napvilágot a rendelkezésre álló vakcinák hatékonyságáról

Valószínűleg védenek, de egyelőre nem világos, milyen mértékben.

Nincs ok kételkedni abban, hogy a jelenleg rendelkezésre álló vakcinák védelmet nyújtanak a Covid-19 súlyos szövődményeinek kialakulása ellen az omikron variáns esetében is – mondta el Michael Ryan, az Egészségügyi Világszervezet vészhelyzeti igazgatója az AFP szerda hajnalban megjelent interjújában.

Nagyon hatékony oltóanyagok állnak rendelkezésünkre, amelyek bizonyították erejüket az eddigi összes variánssal szemben, ami a súlyos megbetegedést és kórházba kerülést illeti, és semmi okunk azt gondolni, hogy ez most máshogy lesz.

Ennek némiképp ellentmondani látszik, amiről a 444.hu számolt be. A lap a New York Timesra hivatkozva azt írja, valamennyivel gyengébben teljesít a Pfizer védőoltása az omikron-variánssal szemben, de az első laboratóriumi vizsgálatok alapján az ismétlőoltás ezen is segíthet, legalábbis azok, akik már kaptak ilyet, védettebbnek tűntek, írja a New York Times egy dél-afrikai kísérleteken alapuló, kedden nyilvánosságra hozott tanulmány alapján.

A rossz hír: a tanulmány alapján a beoltottak testében termelődő antitestek kevésbé sikeresen akadályozták meg az omikron-variánst a sejtek megfertőzésében.

