Republikon: csökkent a Fidesz és az összellenzék támogatottsága is

A Fidesz és az összefogott ellenzéki pártok támogatottsága is csökkent valamelyest novemberben, a DK és Jobbik népszerűsége több hónapja lassú ütemben apad, állapította meg a Republikon Intézet havi pártpreferencia-kutatása.

Mint az eredmények elemzéséből kiderül, múlt hónapban a Momentum is kismértékben gyengült, miközben kisebb pártok apránként felzárkózni látszanak a középmezőnyhöz – írja a Telex.

Az adatok szerint novemberben a Fidesz 1 százalékpontot veszített támogatottságából a teljes népesség körében, jelenleg 31 százalékon áll. A DK, a Jobbik és a Momentum is gyengültek 1-1 százalékpontot; a DK 11, a Jobbik 8, a Momentum pedig 6 százalék támogatottsággal bír a teljes népesség körében. Az MSZP változatlanul 5 százalékon áll, a Párbeszéd továbbra is 3 százalékon, az LMP és a Mi Hazánk pedig továbbra is kétszázalékos támogatottsággal bír a teljes népesség körében.

Az MKKP 2 százalékról 3 százalékra erősödött. Más pártokra viszont többen szavaznának: a teljes népesség immár 3 százaléka jelölt meg ugyanis „egyéb pártokat”, az október havi 2 százalék után

– írta a kutatóközpont. Mindeközben ugyanakkor a bizonytalanok aránya 24 százalékról 26 százalékra nőtt a teljes népesség körében.

A pártválasztók körében hasonlóan alakult a pártok támogatottsága. a Fidesz 42 százalékról 41 százalékra, a DK 16-ról 15-re, a Jobbik 11 százalékról 10-re, a Momentum 10 százalékról 9 százalékra gyengültek. Az MSZP változatlanul 7, a Párbeszéd változatlanul 4, az LMP továbbra is 3 százalékon áll a pártválasztók körében.

Az MKKP és a Mi Hazánk támogatottsága 1-1 százalékponttal nőtt, az MKKP 4, a Mi Hazánk 3 százalékon áll a pártválasztók körében

– írja a Republikon.

