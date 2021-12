Háromszorosára nőtt a kormányzati vízfej, a bérkeretük az ötszörösére emelkedett

Hiába ígérte Orbán Viktor a 2010-es kormányalakításakor, hogy nem lesz jellemző a „rangkórság” és a „kormányzati dáridó” a kormányára, a számok nem feltétlenül ezt az ígért visszafogottságot jelzik: tíz év alatt ugyanis megháromszorozódott az állami vezetők száma, a bérkeretük pedig ötszörösére nőtt, főleg az elmúlt pár év bőkezű illetményemeléseinek köszönhetően.

Az elmúlt két évben megduplázódott a fizetésükre fordított összeg – írja a 24.hu.

Látványosan elszálltak az állami vezetők fizetései, és nem csak az illetményük, hanem a létszámuk is szépen gyarapodott: mindez jól látszik az évenkénti zárszámadás számaiban is. A kormánytagok, államtitkárok, helyettes államtitkárok, valamint kormánybiztosok és miniszteri biztosok bértömege szinte pontosan megduplázódott 2018 és 2020 között: 4 milliárd 684 millióról 9 milliárd 356 millió forintra nőtt. Többen is lettek. 2018-ban még csak 343 állami vezetőt tartottak nyilván a zárszámadási törvény mellékletében (pedig a 2018-as választás után több minisztert és államtitkárt is lecseréltek, emiatt több pozíció is duplán szerepelt a statisztikában), 2020-ban már 596-ot.

