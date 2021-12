Mától Orbán Viktor törvényesen kannibalizbálhat magáncégeket

Az elfogadott változtatás új intézményként a jogszabályba építi a piacfelügyeleti intézkedésre okot adó állapotot. Az állam ennek fennállása esetén avatkozhat be az építőipar nyers- és alapanyagkitermelési folyamataiba, szabályozott keretek között. A javaslat indoklása szerint ilyen, nemzetgazdaságot veszélyeztető helyzet alakult ki például a koronavírus-világjárvány alatt is.



Fotó: MTI/Kovács Tamás

Az intézkedést a piaci árak jelentős változása alapozhatja meg, a változtatás értelmében pedig már az 5 százalékos árnövekedés is maga után vonhatja a piacfelügyeleti intézkedést.

A piacfelügyeleti intézkedésre okot adó állapot legfeljebb egy évig tartható fenn. Annak keretében a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságának elnöke bizonyos méretű bányák esetében rendeletben határozhatja meg például a kitermelt mennyiséget.

A módosítás ezen állapot megléte esetére bevezeti a kiegészítő bányajáradék intézményét is. Ezt a korábban évi 3 milliárd forintot meghaladó árbevételt elérő bányák után kell majd fizetni, ha a nyersanyag értékesítési ára meghaladja a hatóság elnöke által rendeletben meghatározott egységárat.

A kiegészítő bányajáradék mértéke az egységárhoz képesti többletbevétel 90 százaléka. A bányászati törvényben ezentúl külön érvényesítendő szempontként jelenik meg a műszaki üzemi terveknél a nemzetgazdaság nyersanyagellátási szükségletének kielégítése.

Egy másik elfogadott módosítás értelmében a világörökségi területen található bányatelkeken a kitermelés feltételeit a bányafelügyeleti hatóság határozza meg.

Mint ismeretes augusztusban szigorú ellenőrző kampányt indított az építőipari cégeknél a Gazdasági Versenyhivatal és a fogyasztóvédelmi jogosítványokkal is felruházott kormányhivatalok. Most kiderült, hogy a Nemzeti Adó-és Vámhivatal már február óta vizsgálódik.

Eddig a több mint kétezer építőipari ellenőrzésből 550 esetben talált jogsértést az adóhivatal

- közölte Izer Norbert, a Pénzügyminisztérium adóügyekért felelős államtitkár. Hangsúlyozta: a szabályos foglalkoztatás az államkassza mellett elsősorban a munkavállaló érdeke, ezért is ellenőrzi ezt kiemelten az adóhivatal.

Beszámolójából kiderült, hogy az építkezéseken más ágazatokkal összehasonlítva a feketén foglalkoztatottak aránya igen magas, ezt igazolja az építőipari ellenőrzések idei mérlege is, amely szerint csaknem 160 munkavállalót jelentettek be késedelmesen, 850 alkalmazottat pedig illegálisan, bejelentés és így mindenféle biztosítás nélkül dolgoztattak.

Szerinte a járvány miatt most különösen fontos az adóelkerülés visszaszorítása, hiszen az adócsökkentések fedezetét ezek a pluszbevételek biztosíthatják. Úgy látja, hogy a gazdaságfehérítő bizottságban végzett munka most is kifizetődő lehet, 2013 és 2019 között ugyanis kétezer milliárd forintot már beszedett az állam a korábban a feketegazdaságban tevékenykedő szereplőktől.

A Fenntartható Gazdaságfehéredésért Felelős Bizottság 2021 februárjában alakult, munkájában főként a Pénzügyminisztérium és az adóhivatal szakemberei vesznek részt.

Feladatuk olyan javaslatok kidolgozása, amelyekkel csökkenthető az adóelkerülés, így a testület célja többek között a feketefoglalkoztatás visszaszorítása, a cégtemetők felszámolása, a modern, elektronikus fizetési módszerek elterjesztése és az, hogy megálljt parancsoljanak a számla nélküli munkavégzésnek az építőiparban és a gépjármű-javításnál

- emlékeztetett a politikus.

Az elmúlt hónapokban a kormány különféle és rendszeres ellenőrző akciókat indított az építőipari anyagellátás javítását célozva. Exportkorlátozást is bevezetett, de sem a razziák, sem a GVH vizsgálódásai nem hoztak eredményt.

Az anyagok ára folyamatosan növekszik és az egyik szakszövetség minapi előrejelzése szerint januárban további 10-20 százalékos drágulás lesz.

Forrás: MTI

Címlapkép: MTI/Kovács Tamás