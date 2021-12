Márki-Zay: már sok fideszes polgármester is Orbán leváltásáért szurkol

Fordult a kocka, a Fidesz készül a bukásra – vezeti fel Facebook-bejegyzését Márki-Zay Péter.

Az ellenzék miniszterelnök-jelöltje úgy fest, mégis saját pártot alapít a 2022-es választás előtt, és már sejthető, mely ismert személyekre számíthat szövetségesként.

Márki-Zay tehát optimista, és úgy véli, "egyre több tisztességes jobboldali látja, hogy a Fidesz ellen kell szavazniuk 2022-ben".

Az összes ellenzéki és sok fideszes polgármester is annak szurkol, hogy Orbán Viktort leváltsuk 2022-ben

- írja posztjában Márki-Zay.

Majd arról is ír, hogy már vidéken is fordul a kocka:

még azok is egyre többen megértették, hogy most nem szabad a Fideszre szavazni, akik a migránsoktól félnek

- véli az ellenzéki politikus.

Márki-Zay szerint a roma közösség többsége is "már egyre jobban az ellenzéket támogatja", hiszen látják, hogy valaki végre szívén viseli a sorsukat.

Majd hogy teljes legyen Orbán csődje, azt is hozzáteszi, a miniszterelnök külpolitikailag is elszigetelt: az európai politikusok közül még a fasiszták sem akarnak szóba állni vele, nem is beszélve az Európai Néppártról – magyarázta Márki-Zay Péter, aki minderről egy élő bejelentkezésében értekezett hosszabban:

Forrás: Facebook/Márki-Zay Péter