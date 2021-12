A Greenpeace csütörtökön megtámadta a közbeszerzést – sikeresen.

Fotó: MTI/H. Szabó Sándor

SIKER! Visszavonták a Fertőre kiírt botrányos közbeszerzési eljárást!

– írja a szervezet a Facebook-oldalán. Ez arra a Fertő Part elnevezésű luxusberuházásra vonatkozik, amelynek Mészáros Lőrinc cége, a Mészáros és Mészáros Kft. a kivitelezője. Az állami beruházást 23 milliárd forintra tervezik, amelyből szállodákat, hatalmas kikötőt, lebetonozott parkolót és apartmanokat is építenének a Fertő-tó partjára, ezzel elpusztítva az értékes élővilágot.

A projekt ellen több szervezet, köztük az UNESCO és a Greenpeace is kampányol, és most ez utóbbi el is ért egy kisebb sikert.

Itt is hírt adtunk arról, hogy csütörtökön megtámadtuk a Fertő Part nevű luxusberuházásra kiírt gyorsított közbeszerzési eljárást. Pénteken pedig a pályázatot kiíró állami cég visszavonta azt. A hivatalos indoklás szerint azért, mert olyan sok kérdés érkezett hozzájuk a potenciális pályázóktól, hogy azokat gyorsított eljárásban nem tudnák megválaszolni

– írják a Facebook-oldalukon. Hozzáteszik, hogy ők jobban örültek volna, ha azért történik a visszavonás, mert rájöttek hogy az építkezéssel jóvátehetetlen károkat okoznának a Fertő világszinten is páratlan élővilágának. Hozzátették: azért így is örülnek.

