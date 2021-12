Havazás, hófúvás, erős széllökések – téli időjárással zárul a hét

Vasárnap szinte az egész ország területén kell erős széllökésekre számítani, a hóval fedett területeken ez hófúvással is járhat. Veszprém megyére narancssárga figyelmeztető előrejelzést adtak ki a széllökések és a hófúvás miatt. Az ország délkeleti részére havazás várható.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint vasárnap a Dunántúlon feloszlik a rétegfelhőzet nagy része, általában több órára kisüt a nap, csapadék nem valószínű. A Dunától keletre erősen felhős vagy borult marad az ég. Elsősorban a Tiszántúlon és a Duna-Tisza köze keleti felén számíthatunk többfelé esőre, helyenként havas esőre, hóra, majd a délutáni, esti óráktól egyre inkább havazás lesz a jellemző. A nagyobb mennyiségű csapadék a Dél-Alföldön hullhat. Az északi, északnyugati szél az ország nagy részén viharossá fokozódik, amely helyenként hófúvást okozhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 0 és +6 fok között alakul. Késő estére -4 és +2 fok közé hűl le a levegő.

Fotó: Illusztráció/pixabay.com CCO

A meteorológiai szolgálat figyelmeztetése szerint vasárnap nagyobb területen is viharos (60-80 km/h, lokálisan 90 km/h-t is meghaladó) széllökésekre kell számítani, főként a Dunántúlon és az északkeleti harmadban. A viharos szél a Dunántúl hóval borított területein (kiemelten a Bakonyban) hófúvást is okozhat. A szél várhatóan a késő esti órákban fokozatosan veszít majd erejéből.

A keleti területekre érkező vegyes halmazállapotú csapadék vasárnap a déli órákat követően egyre nagyobb területen vált át havas esőbe, majd hóba. Elsősorban a délkeleti tájakon lepel-5 cm (lokálisan akár 5 cm-t meghaladó), a Tiszántúl északi felén az esti óráktól kezdődően lepel-pár cm friss hó hullhat.

Széllökés miatt Pest (és benne Budapest) és Nógrád megyék kivételével az ország összes megyéjére figyelmeztető előrejelzést adott ki az OMSZ, Veszprémre másodfokút, a többi érintett megyére elsőfokút.

Hófúvás miatt Vas, Győr-Moson-Sopron és Komárom-Esztergom megyékre elsőfokú, Veszprém megyére másodokú figyelmeztető előrejelzést adott ki a meteorológiai szolgálat. Az elsőfokú figyelmeztetéssel érintett területeken a szél gyenge hótorlaszokat emelhet, de Veszprémben a viharos szél a friss hóból magas hótorlaszokat építhet.

Havazás miatt is érvényben van elsőfokú figyelmeztető előrejelzés Jász-Nagykun-Szolnok, Békés, Csongrád-Csanád megyékben – az érintett területeken 12 óra alatt 5 centimétert meghaladó hó hullhat.

Forrás: met.hu