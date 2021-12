Még mindig nem sikerült megszólalnia a Völner-ügyben Orbánnak

A Facebook-oldalán nem látni nyomát annak, hogy egyik magas rangban álló párttársát hivatali vesztegetés elfogadásával gyanúsított meg az ügyészség.

Mint ismert, december 7-én, kedden reggel jelent meg az ügyészség honlapján arról közlemény, hogy Polt Péter legfőbb ügyész Völner Pál fideszes országgyűlési képviselő, az Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkára és miniszter-helyettese mentelmi jogánk felfüggesztését kérte, ugyanis hivatali vesztegetés elfogadásával és más bűncselekményekkel gyanúsították meg.

Völner még aznap lemondott az államtitkári posztjáról (ezt Répássy Róbert fideszes politikus kapta meg), az ellenzék felszólította Varga Judit igazságügyi minisztert is, hogy mondjon le a posztjáról, és vizsgálóbizottság létrehozását is sürgetik. Az is hamar kiderült, hogy Völner egyik rokonának milliárdos cégvagyona van, csak egyelőre azt nem tudni, hogy miből.

Orbán Viktornak, a Fidesz pártelnökének, Magyarország miniszterelnökének a Facebook-oldalán azonban még mindig semmi nyoma nincs annak, hogy egy magas posztot betöltő párttársát az ügyészség meggyanúsított.

Helyette nyugdíjemelés, béremelés belengetése, valamint a kötelező migránsozás látható csak a kormányfői Facebook-oldalon. A miniszterelnök a szokásos péntek reggeli rádióbeszédében sem említette a Völner-ügyet, igaz, a műsorvezető sem kérdezett rá a Telex cikke szerint.

