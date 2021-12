Hét végrehajtói pályázat, egy oktatási cég és egy "víz üzemű motor" lehet a Völner-ügy mögött

A mentelmi bizottság egyik dokumentumából derült ki, hogy Völner Pál fideszes országgyűlési képviselő az ügyészség gyanúja szerint 83 milliót kaszált azon, hogy elintézett több végrehajtói pályázatot. A végrehajtói kar korábbi elnöke viszont 884 millió forintos összeget szedhetett össze.

A hvg.hu cikke szerint hét végrehajtói pályázat eredményének befolyásolásában lehetett benne a keze Völner Pál fideszes országgyűlési képviselőnek, ez abból a határozattervezetből derült ki, amelyet az Országgyűlés mentelmi bizottságának elnöke, a KDNP-s Hargitai János írt alá, miután hétfőn úgy döntöttek, hogy felfüggesztik Völner mentelmi jogát. (A Völner-ügyről bővebben itt és itt lehet olvasni.)

A cikk szerint a határozati javaslatból részletesen kiderült, hogy a Legfőbb Ügyészség mikkel is gyanúsítja a volt államtitkárt, illetve a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar (MBVK) korábbi elnökét, Schadl Györgyöt, aki ma már őrizetben van, és aki Völnerrel az ügyészség szerint 2017 augusztusa előtt alalkított ki "korrupciós kapcsolatot". A javaslat szerint Schadl rendszeresen adhatott a fideszes képviselőnek 2 és 5 millió forint közötti összegeket (a legtöbb esetben 3 milliós volt a tétel), amit "lényegében fizetésként" kapott a képviselő azért, hogy hivatali pozíciója révén

- elérje a Schadl által javasolt emberek bírósági végrehajtóvá kinevezését,

- érvényesítse az elnök elképzeléseit a MBVK hivatal működtetése során,

- támogassa őt abban, hogy “az Igazságügyi Minisztérium hatáskörébe nem tartozó támogatásokat nyerjen el a Kar elnöke által megjelölt személy vagy cég”,

- nem hivatali hatáskörébe tartozó ügyekben is intézkedjen

a hvg.hu cikke szerint.

A lap idézi az ügyészségi indítványt, amely szerint a két férfi rendszeresen találkozott éttermekben, vagy csak Völner szolgálati autója mellett, aki ekkor kapta meg a pénzeket. A dokumentumban az is föl van sorolva, hogy mikor mekkora összeget adott át Schadl Völnernek. Eszerint 2018. május 22 és idén július 13. között összesen 67 millió forintról szól a felsorolás, de az indítványban jelezték, hogy Schadl "összesen 83 000 000 forint jogtalan előnyt adott át" a politikusnak.

A határozati javaslat alapján Schadl ilyen módon érte el, hogy az általa javasoltakat nevezzék ki bírósági végrehajtónak – annak ellenére, hogy az érintetteknek nem volt gyakorlatuk, vagy a pályázaton nem ők érték el a legtöbb pontot. Összesen hét, a győri, monori, szekszárdi, szigetszentmiklósi, ceglédi és fonyódi járásbíróság, valamint a Budai Központi Kerületi Bíróság (BKKB) mellett működő önálló bírósági végrehajtó kinevezése lett így elintézve.

A lap szerint a dokumentumban az is olvasható, hogy Schadl György összesen 884 852 000 forintnyi (884,85 millió forint) összeget kaphatott a közbenjárásával végrehajtónak kinevezett irodáinak osztalékából.

A cikkben szerepel a tételes megoszlás is, eszerint:

Győrben 39 450 000,

Monoron 190 575 000,

a BKKB-n 254 800 000,

Szekszárdon 78 000 000,

Szigetszentmiklóson 197 850 000,

Cegléden 81 500 000,

Fonyódon 42 677 000 forintot.

A cikk szerint az összegeket a sofőrje segítségével kellett hozzá eljuttatni.

Oktatási stúdió és "víz üzemű motor"

Az irat szerint azonban nemcsak a végrehajtói pozíciók kapcsán üzletelhetett Schadl és Völner, hanem egy oktatási cég és egy "víz üzemű motor" is feltűnik az ügyészségi gyanúban. Eszerint egy ismerősök 150 milliót ígért, ha elintézik, hogy a Mátrix Oktatási Stúdió megkapjon több engedélyt különböző állami szervektől arra, hogy több képzést is elindíthasson szeptembertől. Ennek érdekében Völner elvileg az ITM és az EMMI több "ismeretlenül maradt" beosztottjával is egyeztetett, amiről Schadlt is rendszeresen tájékoztatta az irat szerint.

A gyanúsítás szerint Schadl Völner Pál segítségével pályázati pénzeket akart intézni egy meglehetősen érdekes találmánynak, amely "belsőégésű benzinüzemű Otto-motorból átalakított víz üzemű motor" lett volna. Schadl elvileg ezt az eszközt megvette a két fejlesztőtől, a cél pedig az lett volna, hogy vízből állítsanak elő villamos energiát egy generátor közbeiktatásával. A motort hőteremlésre akarták hasznosítani. A cikk szerint ehhez vállalta állítólag Völner, hogy az ITM klímapolitikai államtitkáránál eléri, hogy legyen olyan pályázat kiírva, ahol ezzel a motorral és az iratban megnevezett Calmit Hungária Kft-vel pályázhatnak. A pályázati anyagról az irat szerint Schadl és Völner három másik emberrel (ketten a motor fejlesztői) többször egyetztettek, a harmadik ember pedig többször jelezte aggodalmát a motorral kapcsolatban. Völner az irat szerint méga paksi fejlesztésért felelős tárca nélküli miniszter körül is sertepertélt a találmánnyal.

A hvg.hu cikke szerint a mentelmi jog felfüggesztését Völner esetében azért indítványozta a Legfőbb Ügyészség, mert felmerült a "vezető beosztású hivatalos személy által, az előnyért a hivatali helyzetével egyéb módon visszaélve, bűnszövetségben, üzletszerűen és folytatólagosan elkövetett hivatali vesztegetés elfogadásának bűntette" gyanúja. Az iratban az is olvasható, hogy a fenti információkat lehallgatás, "információs rendszer titkos megfigyelése", gyanúsítotti vallomások, bűnjelek, okirati és tárgyi bizonyítványok, elektronikus-, hívásforgalmi- és cégnyilvántartási adatok támasztják alá.

Az ügyben jelenleg összesen 12 gyanúsított van – közülük nyolcan végrehajtók, és egy ember végrehajtó-helyettes. Hat gyanúsított van letartóztatásban, egy személy pedig bűnügyi felügyelet alatt áll a cikk szerint.

Forrás: hvg.hu