A világhírű író a hvg.hu-nak adott nagyinterjút, amelyben több témát is érintettek.

Fotó: HERBERT NEUBAUER / APA / AFP

Az interjú apropóját Follett novemberben megjelent legújabb regénye, a Soha adta, amely egyébként Magyarországon is kapható. Az író a Tű a szénakazalban című művével várt ismertté, és ez elhozta több korábbi könyve számára is a világszintű hírnevet. Most a hvg.hu-val beszélgetett a könyvének szexjeleneteiről, az inspirációiról, de szóba kerültek a világ politikusai, így Trump és a magyar miniszterelnök is.

A Soha című regényéről beszélgetve a lap újságírója feltette a következő kérdést:

Ha muszáj lett volna írnia egy fejezetet Magyarországról, mi szerepelt volna benne? Hogyan cselekedne Orbán Viktor egy világválság közepén?

A válasz meglepheti azokat, akik azt gondolják, hogy az amerikaiak azt sem tudják, hogy hol van Magyarország. Follett ugyanis úgy tűnik, hogy egészen képben van még az ország politikai helyzetével is.

Hát, ő nem valami kedves fickó, nem igaz? Ő valószínűleg kijelentené, neki nagyon tetszik, amit Észak-Korea vezetője csinál. Kiindulva az eddigi politikájából legalábbis erre következtetnék. Jó, persze csak viccelek, de az tény, hogy Orbán a diktátorokat szereti, és nem a demokráciát

– hangzott a válasz.

Forrás: hvg.hu

