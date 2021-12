Nem oltásellenségből nem oltották be a gyerekeket, megszólaltak a háziorvosok akik nem vállalták a vakcinák beadását

Nem oltásellenességből, hanem az elégtelen körülmények miatt nem oltanak gyerekeket egy budapesti rendelőben számolt be róla a 444.



Kép: Pixabay

A rendelőben dolgozó orvosaink nem vállalták a rendelőben történő Covid elleni védőoltás beadását az 5-11 éves korosztálynak! Így aki szeretné gyermekének beadatni az oltást, regisztráció és oltópont megoldást válassza! Megértésüket köszönjük!”

Ezzel a szöveggel jelent meg bejegyzés a Budapest IX. kerületében található Csengettyű utcai gyermekorvosi rendelő szülői közösségének privát Facebook-csoportjában december 8-án, majd innen kikerülve terjedni kezdett a közösségi oldalon.

A Vakcina Ellenesek! csoportban három nap alatt több százan lájkolták és osztották tovább a posztot, a hírt pedig az érintett háziorvosok Covid-oltás elleni bátor kiállásaként értelmezik.

Valójában azonban szó sincs erről. A posztot látva e-mailben és telefonon megkeresték a IX. kerületi Csengettyű utcai gyermekorvosi rendelőben dolgozó három házi gyermekorvost, dr. Ravasz Ágnest, dr. Ventilla Mártát és dr. Harangozó Erzsébetet, akik határozottan visszautasították, hogy elleneznék az 5-11 éves gyerekek Covid elleni védőoltását, vagy általában a Covid elleni oltás beadatását.

Azt is elmagyarázták, mi az oka, hogy nem vállalták a körzetükbe tartozó gyerekek beoltását a rendelőjükben. A háziorvosi praxisok országszerte maguk dönthettek arról, oltják-e az 5-11 éves gyerekeket koronavírus ellen az őket célzó, december 15-én kezdődő oltási kampányban.

A Csengettyű utcai rendelő orvosai a 444-nek azt mondták, munkaszervezési és logisztikai okokból nem tudják ellátni ezt a feladatot.

A rendelőnk nem alkalmas oltópontnak

- magyarázta Ventilla Márta.

Nem teremthetőek meg az oltóanyag megfelelő tárolásához szükséges körülmények itt

- tette hozzá Ravasz Ágnes, aki szerint a másik ok a házi gyermekorvosok túlterheltsége.

A legkevésbé sem vagyok oltásellenes, rengeteg védőoltást adok be minden héten, kötelezőket és ajánlottakat egyaránt. A covid-oltást egyelőre azért nem vállaltam a rendelőben, mert napi 60-120 beteget látok el ebben az időben, mellette több iskolában is dolgozom, és erőn felülinek éreztem.

Hozzátette, Budapesten sok oltópont elérhető, ahol az időpontfoglalás is rugalmasabb, mint a rendelőben. Kollégája, a 84 évesen is praktizáló Ventilla Márta is azt mondta, napi 70-100 beteget fogad kétórás rendelési idejében, az oltásra egyszerűen nincs kapacitása.

A rendelő orvosai ezért a központi előírások szerint tájékoztatták a körzetükhöz tartozó szülőket, hogyan szervezhetik meg a gyerekeik oltását, a körzetükből kikerülő oltakozók várható számát pedig elküldték az oltási kampány szervezőinek. Nem győzték hangsúlyozni, minden érintett szülőt arra biztatnak, adassák be gyermeküknek a Covid elleni védőoltást.

Forrás: 444

Címlapkép: Pixabay