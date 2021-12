A tisztifőorvos arra kéri a szülőket, hogy oltassák be a gyermekeiket.

Fotó: Magyarország Kormánya/Facebook

Müller Cecília tisztifőorvos a magyar kormány Facebook-oldalára feltöltött videóban beszél arról, hogy a koronavírus negyedik hulláma már egészen máshogy érinti a fiatalabb korosztályokat, mint a korábbiak.

Elmondja, hogy az eredeti vuhani törzsre az volt a jellemző, hogy a gyerekeket kevésbé érinti a fertőzés, viszont a mutálódott törzsek már őket is érintik.

Ma, illetve az elmúlt napokban 50-60 körüli gyermek fekszik a kórházakban Covid miatt. Nem nagy számban, de előfordul súlyos és netán szövődményes eset is – írja a hvg.hu.

Azt is elmondta, ha a gyerekek be vannak oltva, akkor nemcsak saját, hanem családtagjaik egészségét is védik.

Szerdán kezdték el oltani az 5-11 éves korosztályt, csütörtök délelőtt György István államtitkár, az Országos Oltási Munkacsoport vezetője azt mondta, hogy addig 38 ezren regisztráltak.

Forrás: hvg.hu

Fotó: Magyarország Kormánya/Facebook