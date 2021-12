Schobert Norbi reklámkampányától megint kinyílt a bicska a kommentelők zsebében: "Döngő léptű háziasszonyoként meg fogok bírkózni ezzel problémámmal"

Schobert Norbiék a Norbi Update közösségi oldalán nemrég rendesen nekimentek pár közkedvelt terméknek – írja a promotions.hu.



Az utóbbi időben több bejegyzés is megjelent az oldalon, amikben különböző termékeket hasonlítanak össze általában cukortartalom szempontjából az Update élelmiszerekkel.

A végeredmény természetesen mindig Schobert Norbiéknak kedvez, így már több termék is elhullott a fitneszguru és csapata által indított csatában.

Osztálykirándulásaink elmaradhatatlan kelléke volt a műanyag szívószálas SIÓ gyümölcslé. A hátizsákban együtt aszalódott édesanyánk 5 centi vastag szendvicsével, mire pedig megihattuk, éppen olyan meleg volt, mint a Volánbusz rozoga Ikarusainak klímátlan utastere. A dobozát úgy gyűrtük össze, akár a legkeményebb rockerek, a szívószálát pedig úgy szopogattuk, mint Kojak a nyalókát. Sajnos már akkor is tele volt cukorral, így a szomjunkat nehezen oltotta, de nagyon finom volt! Most sem állítjuk, hogy a SIÓ gyümölcsitalok elégtelen minőségűek lennének, alternatívát viszont kínálunk mindazoknak, akik kevesebb cukor mellett is hasonló felüdülésre vágynak. A döntés a Tiétek, mi pedig csak annyit kérünk Tőletek: egytek jól, legyetek jól!

- olvasható a bejegyzésben.

Egy kommentelő megjegyezte, hogy nem csak a szénhidrátot, de az árat is össze kellene hasonlítani, amire a Norbi Update ügyfélszolgálatos kollégája hosszan reagált is:

Van egy szemtelenül gazdag ember, aki részben környezettudatossági okokból le akarja cserélni a gázüzemű autóját egy Teslára. Be is megy a szalonba kezében 60 millió forinttal. Igen ám, de az ajtóban álló biztonsági őr szembesíti vele, hogy 150 ezer jó magyar forintért tudna venni egy 15 éves Suzuki SWIFT-et, ami ugye még tinédzser. A nagy kérdés, hogy jelen példánknál maradva a gazdag ember számára az ár vagy a környezettudatosság a fontosabb? Nos, nagyon hasonló a helyzet a mi termékeinkkel is. Mert lehet, hogy drágábbak, mint hagyományos társaik, de ha egy nagyon kövér ember választja a cukormentes életmódot, valószínű, hogy csak az ár miatt nem fog ismét igent mondani az olcsóbb, de cukorban gazdagabb termékekre, hiszen már eldöntötte, hogy le szeretne fogyni. Ebből a példából már ki tudja következtetni, hogy összehasonlító posztjaink alkalmával miért csak a cukortartalmat vizsgáljuk. Azért, mert a kilók szempontjából annak van relevanciája. Aki pedig sajnálatosan rossz anyagi körülményei miatt úgysem tudja megfizetni a termékeinket, nem fog álmatlanul forgolódni amiatt, hogy az összehasonlító posztjainkról lemaradt az ár. Őt sajnos nem fogjuk tudni megnyerni termékeinknek, mégha nagyon szeretnénk is.