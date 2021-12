Fájdalmas pofon az Orbán-kormánynak: választás előtt nem jön az uniós pénz

Inotai Andrást, közgazdász professzort kérdezte a Hírklikk a Magyarország elleni uniós vizsgálatról és a pénzek visszatartására. A Népszava korábban arról tudósított, hogy kevesebb, mint egy órán át vitatkoztak az EU27-ek Európa-ügyi miniszterei a magyarországi jogállamiság helyzetéről az úgynevezett hetes cikkelyes eljárás keretében kedd este Brüsszelben.



Fotó: MTI/Kovács Tamás

A témát június óta most tűzték napirendre, a bizottsági alelnök sorra vette az eltelt időszak fejleményeit, a politikus szerint a helyzet nem javult az eltelt félévben, ezért továbbra is szükség van a jogállamiság kockázatairól dönteni hivatott hetes cikkelyes eljárásra. A hozzászólók javasolták az eljárás folytatását, többségük azt mondta, hogy alapos meghallgatást szeretne. Ez egyezik a januárban hivatalba lépő francia EU-elnökség szándékaival is.

Folytatódik tehát a Magyarország elleni uniós vizsgálat és a pénzek visszatartása is. Mit mutat és mit eredményezhet ez? Erről kérdezte a Hírklikk Inotai Andrást.

Ezeket az ügyeket nem lehet leszűkíteni pénzkérdésre, arra, hogy hozzájutunk-e az uniós forrásokhoz vagy nem, ha igen, akkor mikor és milyen feltételekkel

- szögezte le a közgazdász professzor.

Az uniós vizsgálat folytatásának politikai, diplomáciai és pszichológiai hatásai egyaránt vannak, olyanok, amelyek nem számszerűsíthetőek

- vélekedett.

Úgy gondolja Magyarország hamarabb lesz képes hozzájutni a pénzhez, mint megváltoztatni, eltüntetni a jelenlegi megítélését.

Eltart egy ideig majd, mire a nyugat-európai közvélemény elfogadja, hogy visszatértünk az európai uniós és demokratikus értékrendet valló közösségbe. Orbán állításával szemben (miszerint a migráns-kérdés és a gendertörvény miatt büntetnek minket) az Európai Bizottság számos kötelezettségszegési eljárásban is világossá tette már, hogy a fő akadály a demokratikus jogok állandó és sorozatos megsértése, valamint a páratlan mértékű korrupció

– emlékeztetett Inotai.

Az Orbán-kormány a választások előtt már nem jut hozzá az uniós vizsgálat miatt visszatartott pénzekhez. Még akkor sem igen számíthatna ennek ellenkezőjére, ha valamilyen csoda folytán feladná, ami mellett eddig kiállt – de persze tudjuk, ez elképzelhetetlen lenne, hiszen akkor Orbán vereséget szenvedne, azt pedig nem tűri

- fejtette ki a szakértő, emlékeztetve Orbán korábbi szavaira: „a politikában vagy győzelem van, vagy vereség”.

A teljes cikk itt olvasható.

Forrás: Hírklikk.hu

Címlapkép: MTI/Kovács Tamás