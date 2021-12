"Drága Mecky, emlékezni jöttem, nem búcsúzni" – megható bejegyzést posztolt az Omega

Elbúcsúztattuk Meckyt a Szent István Bazilikában. A csend tébolyító – számolt be róla a zenekar tegnap a Facebook oldalukon.



Ahogy arról már beszámoltunk, koronavírus okozta betegségében a kórházban meghalt Kóbor János, a magyar könnyűzenei élet legendás alakja, az Omega együttes énekese. A zenészlegenda 78 éves volt.

Ám most, a beszéd teljes egésze is felkerült az oldalukra:

Emlékezni jöttem, nem búcsúzni. Kóbor Jánostól nem búcsúzhatunk el, velünk van, velünk marad. Szuggesztív személyisége egész életünkre hatást gyakorol. Amikor a rádióban felhangzik egy dalfoszlány, vagy két óra színpadi varázslatot látunk, nem csupán lelki kapaszkodót jelent, hanem egy másik világba vezet minket.

Ahogy írták a halhatatlanságot már régen elérték az Omega dalai és zenészei. Azonban mit sem érnének a sejtelmes, vagy feszes dallamok, csodálatos szövegek, a közönséggel való rezonancia nélkül.

Pontosan tudtad, hogy a lelkeinket kell megnyerned, mert a dalokon túl a közönség a legfontosabb. A szeretet számtalan megnyilvánulása maga az éltető erő.

A beszédben azt is leírták, hogy tizenhetedikén született, ahogy ma is tizenhetedike van. Hiszen ez a kedvenc száma, mert még a számokban is a misztikumot szerette, a prímszámok titokzatos világát.

Drága Mecky, emlékezni jöttem, nem búcsúzni. Nélküled mindnyájan az álmaink koldusai lettünk. Odafent született hitedet te már megtaláltad, karnyújtás az öröklét. Megszabadítottad súlyától az élet súlyát, biztonságba kerültél. Most, amikor a néma csend játszik velünk, hiszem, hogy találkozunk még: reményed ragyogó fény! Gloria et honor, aeternum.

A zenész november elején került kórházba, azt követően, hogy otthonában rosszul lett. Az előtte lévő napokban már nem volt jól, betegeskedett, de kórházba csak felesége, Zsóka unszolására feküdt be. Kóbor János mindig is bízott saját szervezete védekező rendszerében.

