Meghátrálnak a bűncselekménnyel megvádolt fideszesek: nem indulnak a választáson

Sorra mondják vissza a jövő évi parlamenti választáson való indulás lehetőségét a Fidesz bűncselekménnyel megvádolt képviselői – számolt be róla a hírklikk.

Egy héttel ezelőtt Boldog István jelentette be, hogy megannyi, munkában eltöltött év után a családjával is szeretne foglalkozni, míg most Simonka György, a békési térség országgyűlési képviselője közölte, hogy ultimátumot kapott a családjától, ezért nem indul a választáson.

A közvélemény-kutatás eredménye szerint Fidesz megnyerheti a dél-békési körzetet, de nem velem

– írta a Facebookon közzétett közleményében Simonka György, aki egyben azt is jelezte, hogy visszavonul az országos politikától.

Őt bűnszervezetben elkövetett, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalással és más bűncselekményekkel vádolják.

Bár az én nevem is szerepel a jelöltek között – amit ezúton is tisztelettel megköszönök mindenkinek – mégis úgy döntöttem, hogy szeretnék megfelelni a családom és a pártom elvárásának, így nem jelöltetem magam.

A bűnszervezetben elkövetett, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás vádja önmagában még nem tartotta volna vissza a képviselő urat, hogy jövőre is megválasztassa magát, hanem, mint mondta, ultimátumot kapott a családjától.

A szintén fideszes Boldog István egy hete jelentette be a Facebookon, hogy nem indul a 2022-es országgyűlési választáson.

Őt 2020 végén vádolták meg hivatali vesztegetés elfogadása és más bűncselekmények elkövetésével, ám elhatározásában nem ez volt a döntő.

12 év után rá kellett jönnöm arra, hogy nem elég dolgozni a körzet lakosaiért, hanem nagyobb figyelmet kell fordítani az ember családjára

– közölte Boldog.

El kellett jussak 55 évesen arra döntésre, hogy közel 30 év politikai pályafutás után, 12 év országos politikában eltöltött idő után, a családomért, a családom kérésére a saját családomat helyezzem az előtérbe.

Nem az ellene felhozott súlyos, sokévi börtönbüntetéssel fenyegető vádak késztették meghátrálásra Boldog képviselőt, hanem a családjáért hozza meg ezt az áldozatot.

Forrás: Hírklikk