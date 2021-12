Erős széllökések és némi havazás várható a hét első napján

Főként a Kisalföldön és a Dunántúl magasabb részein kell erős széllökésekre számítani, késő délutántól pedig északkeleten hózáporok jöhetnek. Hétfő éjjel -7, vagy egyes helyeken még annál is hidegebb lehet.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint hétfőn felhőátvonulások várhatók általában többórás napsütéssel. Legnagyobb eséllyel északkeleten alakulhat ki hózápor, havas eső zápor. Az északnyugati szél a Dunántúlon és a középső országrészben nagy területen lesz erős, ám a nap második felében fokozatosan veszít erejéből a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 2 és 7 fok között valószínű. Késő estére általában +2, -5 fok közé hűl le a levegő.

Fotó: Illusztráció/pixabay.com CCO

A meteorológiai szolgálat figyelmeztető előrejelzése szerint reggelig főként a Dunántúl magasabban fekvő, hegyvidéki pontjain, a Budai-hegységben illetve a Kisalföldön lehet 70 km/h körüli széllökésekre számítani (északnyugati irányból). Győr-Moson-Sopron megyére elsőfokú figyelmeztető előrejelzést adtak ki. Késő délutántól az északkeleti országrészben átvonuló hózáporokból lokálisan lepel-2 cm friss hóréteg alakulhat ki, intenzívebb hózáporok esetén néhol akár ezt meghaladó hóréteg is képződhet.

Hétfő éjjel túlnyomóan derült időre lehet számítani csapadék nélkül. Északkeleten, keleten azonban felhősebb körzetek is előfordulhatnak, ott hózápor is kialakulhat. Az élénk, helyenként erős északnyugati szél tovább mérséklődik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -2, -7 fok között alakul, de a szélvédett északkeleti tájakon ennél több fokkal hidegebb is lehet.

Kedden általában gyengén felhős idő valószínű többórás napsütéssel, majd délután fátyolfelhők sodródnak fölénk. Emellett az ország keleti megyéiben több és vastagabb felhőzet lehet, arrafelé helyenként hózápor kialakulhat, főleg egy összeáramlási zóna mentén. Az északnyugati szél fokozatosan mérséklődik, gyengül. Kora délután -2, +3 fokot mérhetünk.

Forrás: met.hu